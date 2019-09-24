Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.

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