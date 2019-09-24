Политика
RT на русскомВ ФРГ возмущены выдачей виз жителям Донбасса с российскими паспортами
Немецкий депутат от Свободной демократической партии Рената Альт возмутилась тем, что власти ставят визы в российских паспортах, полученных жителями Донбасса, пишет Bild.
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Армия и оружие
В России создают истребители шестого поколения
Капитал страны вчера в 03:18
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru 17:32
Игры
Тестирование Project xCloud начнётся в октябре в США, Англии и Корее
Microsoft во время Inside Xbox объявила о скором начале публичного тестирования своего стримингового сервиса Project xCloud — бета стартует в октябре в трёх регионах: США, Англии и Корее.
Игромания.ру 18:30
Политика
Путин отметил роль атомной отрасли России в создании нового вооружения
Российский лидер Владимир Путин в приветствии, приуроченном к предстоящему 28 сентября Дню работника атомной промышленности России, отметил роль атомной отрасли страны в создании вооружения нового поколения.
RT на русском 16:06
Гаджеты
Очередная революция AMD. Следующее поколение CPU Epyc может получить способность выполнять до четырёх потоков на ядро
Из названия ясно, что речь идёт о способности процессора выполнять до четырёх потоков вычислений на каждом ядре против двух в Hyper-Threading и нынешней версии SMT.
iXBT.com 13:08
Наука
Кошки оказались сильно привязаны к хозяевам, даже больше, чем собаки
Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
Ugpressa.ru 05:41
Гаджеты
Вышел айфон с частицей корабля Гагарина
Рамблер вчера в 16:16
Технологии
Роскомнадзор попытается снова заблокировать Telegram
Попытки блокировки Telegram начались еще в 2018 году, когда руководство отказалось передать ключи шифрования российскому ФСБ.
ГЛАС.RU вчера в 12:09
Политика
Роскомнадзор начал монтаж оборудования на сетях для надежного Рунета
Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
ТАСС 07:57
Гаджеты
Спрос на новые модели iPhone в России вырос в несколько раз
Спрос на новые iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone Pro Max от Apple вырос в России за первые выходные продаж в несколько раз.
iReactor вчера в 03:25
Политика
Песков пояснил свои слова о расстрелах в США без суда и следствия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человека застрелили бы без суда и следствия.
Lenta.ru 08:52
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru 08:15
Политика
Министр торговли США задремал во время речи Трампа в ООН
Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН.
Политическая Экспертиза 16:16
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Происшествия
Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 11:34
Кино
Настоятель храма назвал фильм Данилы Козловского «Карамора» богохульным
Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.
REGNUM 08:45
Политика
ЛАГ поприветствовала формирование конституционного комитета Сирии
Лига арабских государств (ЛАГ) поприветствовала окончательное формирование состава конституционного комитета Сирии и выразила надежду, что работа органа откроет новую страницу в истории страны.
ФАН 09:23
Футбол
Месси поставил Роналду на второе место в голосовании за игрока года
Газета.Ru вчера в 17:50
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Общество
IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»
24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него.
РБК 12:05
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости 17:00
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Происшествия
Пьяная жительница Сахалина за рулем оказала сопротивление полицейским
После серии противоправных действий сотрудники ДПС попытались вытащить женщину из транспортного средства и провести ее задержание, но гражданка активно оказывала сопротивление.
NewInform 18:32
Наука
Ученые объяснили, почему мозг человека стирает сны
Ученым удалось выяснить, что нейроны меланина, то есть концентрирующего гормона (MCH), отвечающего за аппетит и участвующего в регуляции фазы быстрого сна, активно помогают мозгу забыть неважную информацию.
Газета.Ru вчера в 20:54
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи удивила публику новой стрижкой
Прическу актрисы обсуждают в Сети Звезда картин "Малена", "Страсти Христовы" и "Братья Гримм" Моника Беллуччи долгие годы не изменяла своему стилю и длинным волосам, экспериментируя лишь с оттенками локонов.
WomanHit.ru 03:21
Политика
Зеленский оценил возможность расширения нормандского формата
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность расширения нормандского формата, участниками которого являются Украина, Россия, Франция и Германия.
RT на русском 18:14