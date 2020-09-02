Песков: Берлин не информировал Москву о выводах по Навальному

Власти Германии не проинформировали российскую сторону о своих выводах о якобы отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.