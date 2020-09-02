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RT на русском
RT на русском

Песков: Берлин не информировал Москву о выводах по Навальному

Власти Германии не проинформировали российскую сторону о своих выводах о якобы отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.В источнике
С чего всё началось
Федеральное правительство Германии призвало Россию прояснить присутствие в организме отравленного оппозиционера Алексея Навального следов яда из группы «Новичок», сообщается на сайте
 правительства.
Коммерсантъ10:08
Подробнее о событии
Интерфакс

Рынок акций РФ негативно отреагировал на заявления по отравлению Навального

Интерфакс10:13
Ёлдаш

У Навального нашли следы яда «Новичок»

Ёлдаш10:01
РБК

Кремль заявил, что не получал новых данных ФРГ об отравлении Навального

РБК10:01
RT на русском

Песков: Берлин не информировал Москву о выводах по Навальному

RT на русском10:17
Комсомольская правда

Российские криминалисты не нашли в организме и на вещах Навального ядовитых веществ

Комсомольская правда10:02
РИА Новости

Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили «Новичком»

РИА Новости09:45
ТАСС

Источник: криминалисты РФ не обнаружили в организме и на вещах Навального ядовитых веществ

ТАСС09:58

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