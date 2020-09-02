Песков: Берлин не информировал Москву о выводах по Навальному
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Власти Германии не проинформировали российскую сторону о своих выводах о якобы отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.В источнике
С чего всё началось
Федеральное правительство Германии призвало Россию прояснить присутствие в организме отравленного оппозиционера Алексея Навального следов яда из группы «Новичок», сообщается на сайте
правительства.
Подробнее о событии
Российские криминалисты не нашли в организме и на вещах Навального ядовитых веществ
Комсомольская правда10:02