Ранее вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявляла, что причин для отмены антироссийских санкций нет.

В ФРГ заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России

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