Политика
RT на русскомВ ФРГ заявили об отсутствии причин для отмены санкций против России
Ранее вице-президент комитета ассоциации «Украина — ЕС», депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель заявляла, что причин для отмены антироссийских санкций нет.
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Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Экономика
В Киеве рассказали «главный смысл» того, зачем Украину загнали в долги перед МВФ
Сотрудничество украинского правительства с западными кредиторами нацелено вовсе не на получение финансов, необходимых стране.
Общество
В ПФР назвали условие, при котором могут приостановить выплату пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Политика
Экс-глава МИД Австрии рассказала о танце с Путиным
Вспоминая танец, экс-глава МИД уточнила, что российский президент владеет "старой школой", которая подразумевает "очень хорошие манеры".
Спорт
Журова предположила, что решение WADA — попытка переманить российских фигуристок
Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила мнение, что санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта связаны с политикой.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Спорт
Фетисов об отстранении России: «Этот бан может угробить наш спорт»
Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение исполкома WADA отстранить Россию на четыре года от всех крупных соревнований, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.
Армия и оружие
Минобороны намерено увеличить количество кораблей с ракетами «Циркон»
Шоу-бизнес
Сергей и Тата Бондарчук подали на развод
Супруги подали заявление о разводе еще в середине ноября, и в ближайшее время их брак будет официально расторгнут.
Гаджеты
HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году
В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Политика
В расписании Зеленского встреча с Путиным не предусмотрена
Ранее Зеленский заявлял о намерении провести личную встречу с Путину. Причем в Москве такую возможность допускают.
Технологии
Предсказано появление на Земле гигантских зон смерти
В результате вырастут гигантские мертвые зоны, где в условиях сильной гипоксии не способны выживать морские организмы.
Гаджеты
Android 10 с One UI 2 вышла для смартфонов Samsung Galaxy S10 в России
Samsung для российских владельцев Galaxy S10, S10+ и 10e начала распространять Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2. Позже обновление до новой ОС получат владельцы Galaxy Note10 и Note10+.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Авто
Volkswagen анонсировал купе-кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила тизер новой модели — купе-кроссовера Nivus.
Армия и оружие
Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»
В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Происшествия
Подследственный вице-губернатор Тамбовской области погиб, упав из окна
В 6 часов утра заместитель руководителя администрации региона упал из окна квартиры на пятом этаже, где жил в последнее время, сообщил "РГ" источник в силовых структурах региона.
Технологии
Роскосмос создает прибор для отслеживания катастроф с орбиты
Группировка «Метеор-М», создаваемая на орбите Земли, предназначена для оперативного получения глобальной гидрометеорологической информации в целях прогноза погоды, контроля озонового слоя и радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве.
Происшествия
Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
Политика
МВФ рекомендовал Украине устранить «корыстные интересы в экономике»
Экономический успех Украины зависит от верховенства права и устранения корыстных интересов в экономике.
Общество
Украина подсчитала экономические потери из-за «российской агрессии»
Украинский глава Минэкономразвития Тимофей Милованов заявил, что экономика страны потеряла в 2014 и 2015 году от $50 до $150 млрд из-за якобы действий российской стороны.