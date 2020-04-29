Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ФРС ожидают беспрецедентного падения экономической активности в США

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, выступая перед журналистами, заявил, что ожидает существенного снижения экономической активности в стране уже во втором квартале 2020 года.
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В ФРС ожидают беспрецедентного падения экономической активности в США

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Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным

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ФРС сохранила базовую процентную ставку

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Джером Пауэлл
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Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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