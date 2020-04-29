Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, выступая перед журналистами, заявил, что ожидает существенного снижения экономической активности в стране уже во втором квартале 2020 года.

В ФРС ожидают беспрецедентного падения экономической активности в США

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