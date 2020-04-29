Экономика

Lenta.ruLenta.ruПадение экономической активности в США сочли беспрецедентным

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
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В ФРС ожидают беспрецедентного падения экономической активности в США

Московский Комсомолецвчера в 18:09

Глава ФРС назвал беспрецедентным падение экономической активности в США

Говорит Москвавчера в 16:06

Глава ФРС предупредил о беспрецедентном падении экономической активности в США

Взгляд.рувчера в 16:11

Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным

Lenta.ruвчера в 17:18

Глава ФРС США прокомментировал решение по ключевой ставке

REGNUMвчера в 15:52

Глава ФРС ожидает беспрецедентных темпов падения экономической активности в США

ТАССвчера в 15:46

Темпы падения американской экономики во втором квартале могут оказаться беспрецедентными, считают в ФРС США

Эхо Москвывчера в 15:31
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Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости вчера в 15:06
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Авто

Новая Hyundai Elantra получит версию N Line

Как заявили в Hyundai, «оспортивленная» Elantra получит перенастроенное шасси и турбированный двигатель.
Автоновости дня 28 апреля в 01:50
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Армия и оружие

Армейских генералов лишат каракулевых шапок

Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ вчера в 09:08
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Здоровье

Названо число умерших от коронавируса российских медиков

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал число российских медиков, которые заразились коронавирусом и умерли.
Газета Кемерова вчера в 22:42
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До и после: Айза Анохина показала результаты пластики бровей и лба

Анохина записала несколько видео в сторис, на которых показала, как выглядит после операции.
Киноафиша России вчера в 02:57
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Политика

Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией

Пандемия коронавируса представляет возможность для активизации сотрудничества Брюсселя и Москвы, уверен он.
Коммерсантъ вчера в 21:58
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Общество

В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию

Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
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Здоровье

Названы самые опасные сопутствующие коронавирусу заболевания

Эксперты из организации ISARIC выяснили, что половина пациентов с коронавирусом имеют от одного до нескольких хронических заболеваний.
Кубанские новости 00:08
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Шоу-бизнес

Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк

Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер вчера в 01:15
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Экономика

Новак оценил ситуацию в топливо-энергетическом комплексе России

«Видим «зеленые ростки» восстановления спроса, видим заявления ряда стран об ослаблении карантинов», — отметил Новак.
Известия вчера в 08:11
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Кино

На канале «Россия» вышел остросюжетный сериал «Черное море»

В понедельник, 27 апреля, на телеканале «Россия» состоялась премьера остросюжетного военного сериала «Черное море».
RuNews24.ru вчера в 05:07
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Происшествия

Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке

Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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Общество

Подмосковье вышло на плато по заражению коронавирусом

Московская область вышла на плато по заражению коронавирусной инфекцией.
Life.ru вчера в 11:09
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
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Общество

Число заражений коронавирусом среди российских военных превысило 1000

1044 российских военных заразились коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru вчера в 13:26
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Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 28 апреля в 15:08
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 28 апреля в 11:13
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
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Общество

Куйвашев официально ввел масочный режим на майские праздники

Ранее планы о введении масочного режима Евгений Куйвашев озвучил на совещании у полпреда Николая Цуканова.
JustMedia вчера в 08:18
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 28 апреля в 20:43
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Политика

Песков не исключил оказание прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
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Происшествия

Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»

Коммерсантъ вчера в 10:19
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Политика

Песков призвал не недооценивать риск второй волны коронавируса

Песков напомнил о словах главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который заверил Владимира Путина, что Россия готова даже к итальянскому сценарию.
Интерфакс вчера в 18:07
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Политика

Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом.
ТАСС вчера в 05:56
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Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия вчера в 12:22
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Происшествия

В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

Известия вчера в 11:34
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Шоу-бизнес

В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная

27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
SM News 28 апреля в 04:49
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Происшествия

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек

Краснодар, 29 апреля 2020, 11:23 — REGNUM 63 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 29 апреля.
REGNUM вчера в 04:23
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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