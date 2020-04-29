Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.

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Армия и оружие Армейских генералов лишат каракулевых шапок Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком. 246

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Происшествия Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times. 63

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Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 1,3K

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