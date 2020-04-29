Экономика
Lenta.ruПадение экономической активности в США сочли беспрецедентным
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
В ФРС ожидают беспрецедентного падения экономической активности в США
Московский Комсомолецвчера в 18:09
Глава ФРС предупредил о беспрецедентном падении экономической активности в США
Взгляд.рувчера в 16:11
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 00:19, Ашберн
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости вчера в 15:06
Авто
Новая Hyundai Elantra получит версию N Line
Как заявили в Hyundai, «оспортивленная» Elantra получит перенастроенное шасси и турбированный двигатель.
Автоновости дня 28 апреля в 01:50
Армия и оружие
Армейских генералов лишат каракулевых шапок
Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ вчера в 09:08
Здоровье
Названо число умерших от коронавируса российских медиков
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал число российских медиков, которые заразились коронавирусом и умерли.
Газета Кемерова вчера в 22:42
Шоу-бизнес
До и после: Айза Анохина показала результаты пластики бровей и лба
Анохина записала несколько видео в сторис, на которых показала, как выглядит после операции.
Киноафиша России вчера в 02:57
Политика
Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией
Пандемия коронавируса представляет возможность для активизации сотрудничества Брюсселя и Москвы, уверен он.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
Здоровье
Названы самые опасные сопутствующие коронавирусу заболевания
Эксперты из организации ISARIC выяснили, что половина пациентов с коронавирусом имеют от одного до нескольких хронических заболеваний.
Кубанские новости 00:08
Шоу-бизнес
Жигунов живет в усадьбе с копией Заворотнюк
Сергей Жигунов начал жить с копией Анастасии Заворотнюк.
Рамблер вчера в 01:15
Экономика
Новак оценил ситуацию в топливо-энергетическом комплексе России
«Видим «зеленые ростки» восстановления спроса, видим заявления ряда стран об ослаблении карантинов», — отметил Новак.
Известия вчера в 08:11
Кино
На канале «Россия» вышел остросюжетный сериал «Черное море»
В понедельник, 27 апреля, на телеканале «Россия» состоялась премьера остросюжетного военного сериала «Черное море».
RuNews24.ru вчера в 05:07
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Общество
Подмосковье вышло на плато по заражению коронавирусом
Московская область вышла на плато по заражению коронавирусной инфекцией.
Life.ru вчера в 11:09
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
Общество
Число заражений коронавирусом среди российских военных превысило 1000
1044 российских военных заразились коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны.
Газета.Ru вчера в 13:26
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 28 апреля в 15:08
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 28 апреля в 11:13
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
Куйвашев официально ввел масочный режим на майские праздники
Ранее планы о введении масочного режима Евгений Куйвашев озвучил на совещании у полпреда Николая Цуканова.
JustMedia вчера в 08:18
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 28 апреля в 20:43
Политика
Песков не исключил оказание прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
Происшествия
Дмитрий Захарченко пропал в «Кремлевском централе»
Коммерсантъ вчера в 10:19
Политика
Песков призвал не недооценивать риск второй волны коронавируса
Песков напомнил о словах главы больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который заверил Владимира Путина, что Россия готова даже к итальянскому сценарию.
Интерфакс вчера в 18:07
Политика
Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию
Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом.
ТАСС вчера в 05:56
Происшествия
Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса
Известия вчера в 12:22
Происшествия
В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина
Известия вчера в 11:34
Шоу-бизнес
В новом клипе Тимати снялась его бывшая возлюбленная
27 апреля 2020 года состоялась премьера клипа Тимура Юнусова и Григория Лепса «С чистого листа».
SM News 28 апреля в 04:49
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 63 человек
Краснодар, 29 апреля 2020, 11:23 — REGNUM 63 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 29 апреля.
REGNUM вчера в 04:23