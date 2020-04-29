Экономика
Московский КомсомолецВ ФРС ожидают беспрецедентного падения экономической активности в США
Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, выступая перед журналистами, заявил, что ожидает существенного снижения экономической активности в стране уже во втором квартале 2020 года.
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В ФРС ожидают беспрецедентного падения экономической активности в США
Московский Комсомолецвчера в 18:09
Глава ФРС предупредил о беспрецедентном падении экономической активности в США
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Речь идет о трех коротких роликах, на которых зафиксирован неопознанный объект, напоминающий летающую тарелку.
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США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
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Андрея Крикуненко освободили от должности главы Минстроя Коми
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Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
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Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
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Впоследствии Италия, будучи одной из наиболее пострадавших от пандемии стран, обвинила Евросоюз в том, что он не оказал ей поддержку в нужное время.
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По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
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В Воронежской области потушили крупный пожар в рыбацком поселке
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