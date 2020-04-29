Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ФРС ожидают беспрецедентного падения экономической активности в США

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, выступая перед журналистами, заявил, что ожидает существенного снижения экономической активности в стране уже во втором квартале 2020 года.
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В ФРС ожидают беспрецедентного падения экономической активности в США

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Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным

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Глава ФРС предупредил о «душераздирающем» вреде от коронавируса

ИА Красная Веснавчера в 15:44

Глава ФРС назвал беспрецедентным падение экономической активности в США

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Глава ФРС ожидает беспрецедентных темпов падения экономической активности в США

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Темпы падения американской экономики во втором квартале могут оказаться беспрецедентными, считают в ФРС США

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Глава ФРС предупредил о беспрецедентном падении экономической активности в США

Взгляд.рувчера в 16:11
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В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников

Газета.Ru 02:16
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В ФРГ ответили, почему РФ не приглашена на 75-летие окончания войны

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Кино

Крупнейшие кинотеатры отказываются от проката фильмов Universal

Сеть кинотеатров AMC отказалась выпускать в прокат фильмы от компании Universal Pictures.
NewInform 03:00
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

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В WhatsApp появилась новая полезная функция

Новую и долгожданную функцию удалось запустить в мессенджере WhatsApp благодаря стараниям разработчиков.
ToDay News Ufa 28 апреля в 14:52
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Как в Севастополе принимают больных без симптомов ОРВИ

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Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
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Происшествия

В Екатеринбурге ликвидированы бандиты, готовившие теракты

В Чкаловском районе Екатеринбурга на месте ликвидации трех бандитов, готовивших теракты, были обнаружены самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 20:56
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
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Происшествия

СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина

По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
РИА Новости вчера в 09:37
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Общество

США планируют выпустить 100 млн доз вакцины от коронавируса к декабрю

Нью-Йорк, США, 30 апреля 2020, 01:01 — REGNUM В администрации президента США Дональда Трампа планируют пройти все этапы создания вакцины от коронавируса в ускоренном темпе и выпустить 100 млн доз до конца 2020 года, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
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Армия и оружие

Пентагон официально опубликовал видеозаписи с НЛО

Речь идет о трех коротких роликах, на которых зафиксирован неопознанный объект, напоминающий летающую тарелку.
Первый канал 28 апреля в 00:35
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
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Политика

Андрея Крикуненко освободили от должности главы Минстроя Коми

Андрей Крикуненко освобождён от должности регионального министра строительства и дорожного хозяйства. Об этом пишет пресс-служба главы Коми.
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Политика

МИД РФ подтвердил проведение встречи «нордманской четверки» 30 апреля

Онлайн-встреча министров иностранных дел России, Германии, Франции и Украины по вопросу мирного урегулирования конфликта на Донбассе состоится 30 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
Газета.Ru вчера в 09:58
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Экономика

ФНС разъяснила порядок получения безвозмездной финансовой помощи

Порядок выдачи субсидий разъяснила заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Светлана Бондарчук на вебинаре Торгово-промышленной палаты, РБК следил за трансляцией.
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Общество

В мае в Алтайском крае изменится график выплаты пенсий

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Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
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Общество

Рыбакам-любителям могут разрешить продавать улов

Росрыболовство предлагает разрешить рыбакам-любителям продавать свой улов.
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В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
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Наука

Создали стабильно светящиеся в темноте растения

Создали стабильно светящиеся в темноте растения, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 13:38
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Армия и оружие

Сирия хочет заменить российские «Грады» белорусскими «Флейтами»

По некоторым данным, системы белорусского производства превосходят возможности «Градов».
ГЛАС.RU 03:07
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Политика

Глава европейской дипломатии оценил вероятность распада ЕС

Впоследствии Италия, будучи одной из наиболее пострадавших от пандемии стран, обвинила Евросоюз в том, что он не оказал ей поддержку в нужное время.
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Малышева объяснила рост числа зараженных коронавирусом в России

Телеведущая и врач Елена Малышева в эфире «Первого» канала призвала россиян не бояться того, что рост числа зараженных COVID-19 растет.
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В Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками разлагающихся тел

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Цена на нефть марки WTI выросла почти на 25%

По состоянию на 16:33 мск цена на июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросла на 24,80% и достигла отметки $15,40 за баррель.
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Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших перешагнуло отметку в 10 тысяч

Число летальных случаев достигло 261. Днём ранее на Украине было зафиксировано 456 новых случаев.
Свободная Пресса 02:24
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Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
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REGNUM вчера в 23:03
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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