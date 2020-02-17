Политика
Газета.RuВ ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине
Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс". По его словам, "Вымпел" не может заниматься какой-либо подготовкой спецопераций.
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с чего всё началось
Немецкое издание Der Spiegel, российские журналисты из The Insider и расследовательская группа Bellingcat выяснили, что подозреваемый в убийстве грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине мог проходить тренировки на базе Центра специального назначения ФСБ.Новая газета08:53
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