с чего всё началось

Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс". По его словам, "Вымпел" не может заниматься какой-либо подготовкой спецопераций.

В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине

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