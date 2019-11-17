Политика

Газета.RuГазета.RuВ ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину

Местом передачи кораблей украинской стороне могут стать нейтральные воды у мыса Таханкут на западе полуострова. Три украинских корабля были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение границы России и отказ подчиняться требованиям российских властей.
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