Политика
Газета.RuВ ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину
Местом передачи кораблей украинской стороне могут стать нейтральные воды у мыса Таханкут на западе полуострова. Три украинских корабля были задержаны в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение границы России и отказ подчиняться требованиям российских властей.
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Политика
ФСБ исключила украинские корабли из вещдоков по делу против моряков
Сегодня Россия начала передачу Украине трёх кораблей, задержанных в Керченском проливе год назад.
Политика
В Тбилиси начался митинг оппозиции
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Общество
На следующей неделе в Петербург придут холода
На следующей неделе температурных режим в Петербурге вернется в рамки климатической нормы.
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко
По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
Политика
Мантуров и наследный принц Абу-Даби обсудили гражданскую авиацию
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел рабочую встречу с наследным принцем эмирата Абу-Даби, шейхом Мухаммедом Бен Заедом Аль Нахайяном, в ходе которой обсуждалось сотрудничество в области гражданской авиации, сообщает пресс-служба Минпромторга.
Фигурное катание
Медведева потеряла шансы на выход в финал Гран-при
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева потеряла шансы на выход в финал серии Гран-при сезона-2019/20.
Футбол
Артем Дзюба: Бельгийцы указали нам на наши ошибки
Добавим, что сборная России прервала свою серию из семи побед кряду и, имея в активе 21 очко, занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I. В заключительном матче группового этапа сборная России 19 ноября в гостях сыграет против Сан-Марино.
Происшествия
В Киеве похищен глава Укрэксимбанка
В Киеве похищен глава Укрэксимбанка Александр Гриценко, сообщил телеканал «Прямой» со ссылкой на родственников банкира.
Энергетика
Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года
Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции.
Происшествия
В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам
Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Авто
АвтоВАЗ стал проверять качество автомобилей по-новому
В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Гаджеты
Директор Realme продемонстрировал, что пользуется iPhone
Свою лепту в публичное признание достоинств iPhone внёс и исполнительный директор амбициозного бренда устройств для массового рынка Realme Mobiles Мадхав Шет (Madhav Sheth).
Футбол
Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе у своего одноклубника Магомеда Митришева.
Кино
Фильм «Джокер» собрал в прокате более 1 млрд долларов
Общество
За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек
Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
Армия и оружие
ОАК сделает самолет Як-130 боевым
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым.
Политика
В ФСВТС рассказали о контракте с Эр-Риядом по поставке С-400
Россия и Саудовская Аравия обсуждают выполнение контракта по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400.
Здоровье
Специалисты рассказали, как распознать женский алкоголизм
Политика
Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.
Политика
Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Политика
Глава фракции «Слуги народа» в ВРУ оказался гражданином США
Как оказалось, глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде так себе «патриот».
Общество
В Венеции подготовились к новому наводнению
В Венеции в воскресенье ожидается новое повышение уровня воды, местные жители готовятся к затоплениям, сообщает газета Repubblica.
Футбол
После победы со счетом 27:0 в Италии уволили главного тренера
Президент футбольной молодежной команды «Инвиктасауро» Паоло Брогелли заявил, что победа его клуба над соперником «Марина Кальчо» со счетом 27:0 произвела на него удручающее впечатление.
Энергетика
Белоруссия в декабре назовет сумму потерь из-за ЧП с «Дружбой»
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что Минск в декабре предоставит Москве окончательные данные о сумме экономических потерь из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба», передает БЕЛТА.
Здоровье
Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву
Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Общество
Ростовскую модель Playboy Марию Лиман обидел стендап Павла Воли
Ростовскую модель мужских журналов Марию Лиман не на шутку задел стендап Павла Воли в новом выпуске Comedy Club.
Экономика
Правительство Дагестана рискует потерять 10 млрд бюджетных рублей
Дагестан может лишиться от 7 до 10 миллиардов рублей. Эти деньги региону выделило государство, но до сих пор они не освоены.