Какие именно сведения Иван Сафронов передал иностранным спецслужбам, следователь также не сообщил, объяснив, что уже сказанного в обвинении вполне «достаточно для восприятия».

с чего всё началось

Чабан счел, что под предлогом разъяснения сути обвинения фигурант и его адвокаты попытались раскрыть данные предварительного следствия, пишет газета. В постановлении об отказе удовлетворить ходатайство защиты, следователь написал, что Сафронова привлекли к ответственности в соответствии с законом.

В ФСБ отказались раскрыть суть обвинений Сафронову до конца следствия

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