Общество
ИнтерфаксВ ФСБ отказались раскрыть суть обвинений Сафронову до конца следствия
Чабан счел, что под предлогом разъяснения сути обвинения фигурант и его адвокаты попытались раскрыть данные предварительного следствия, пишет газета. В постановлении об отказе удовлетворить ходатайство защиты, следователь написал, что Сафронова привлекли к ответственности в соответствии с законом.
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с чего всё началось
Какие именно сведения Иван Сафронов передал иностранным спецслужбам, следователь также не сообщил, объяснив, что уже сказанного в обвинении вполне «достаточно для восприятия».Коммерсантъ08:23
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Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.
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Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
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В программу Венецианского кинофестиваля вошел фильм Кончаловского
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Готов к PS5: Sony запускает линейку телевизоров Bravia с 8К и 120 FPS
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«Яндекс» принудительно устанавливает «Телемост» пользователям
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Звезда юмористического сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович возможно появится в четвертом сезоне популярного сериала "Мажор", где в главной роли снимается ее новый возлюбленный Павел Прилучный.
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