Общество
ИнтерфаксВ ФСБ отказались раскрыть суть обвинений Сафронову до конца следствия
Чабан счел, что под предлогом разъяснения сути обвинения фигурант и его адвокаты попытались раскрыть данные предварительного следствия, пишет газета. В постановлении об отказе удовлетворить ходатайство защиты, следователь написал, что Сафронова привлекли к ответственности в соответствии с законом.
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с чего всё началось
Как пояснил адвокат Иван Павлов, у которого ФСБ пока не отобрала подписку о неразглашении, фактически вопросы сформулировал сам журналист после официальной процедуры предъявления обвинения 13 июля и последовавшего допроса уже в новом статусе.Коммерсантъ08:23
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Политика
Глава КГБ Белоруссии назвал задержанных россиян членами «ЧВК Вагнера»
Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик утверждает, что задержанные в санатории под Минском российские граждане якобы являются членами «Частной военной компании Вагнера».
Взгляд.ру 12:22
Общество
Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
Экономика
Определен комфортный для выплаты ипотеки доход
Больше других приходится зарабатывать ипотечникам в Москве, определили исследователи НБКИ: в столице необходимый для выплаты ипотеки ежемесячный доход семьи — 132,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 12:28
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В сети некоторая часть пользователей высказалась "против". Хотя количество противников выплат пока гораздо меньше, чем их сторонников.
Уфимские Заметки 05:22
Армия и оружие
Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море
"Эскадрилья истребителей и элементы истребительного авиакрыла будут передислоцированы (из ФРГ - ИФ) в Италию, они будут перемещены ближе к региону Черного моря и активнее проводить там операции, а также обеспечивать ротационное развертывание на юго-восточном фланге НАТО", - сказал Эспер на пресс-конференции.
Интерфакс 10:34
Общество
Разработчик вакцины назвал срок действия иммунитета от коронавируса
Заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов утверждает, что те, кто переболел коронавирусом в легкой форме, рискуют заразиться повторно.
ToDay News Ufa 07:29
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери
О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
Автоновости дня вчера в 13:36
Кино
Звезда «Великолепного века» вернулся на экран после провала
Газета.Ru вчера в 10:47
Общество
Вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа
Регистрация ожидается 10–12 августа. В оборот вакцина может поступить 15 августа.
Коммерсантъ 03:46
Футбол
«Зенит» объявил об уходе Ивановича
Сербский защитник Бранислав Иванович покинул петербургский «Зенит».
Евро-футбол.ру 05:19
Происшествия
Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова
Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
Футбол
«Локомотив» сообщил о переходе 18-летнего Жалолиддинова
Спорт-Экспресс 12:06
Общество
Раскрыта личность одного из задержанных «членов ЧВК» в Белоруссии
Одним из задержанных в Белоруссии якобы участников ЧВК «Вагнер» является 42-летний снайпер Андрей Бакунович, пишут белорусские СМИ.
Взгляд.ру 11:50
Энергетика
В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры
Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 миллиона баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
Газета.Ru 12:20
Политика
Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
Lenta.ru 11:12
Общество
Boeing прекратит производство 747-й модели самолетов в 2022 году
Американская авиастроительная компания Boeing сообщила, что прекратит производство легендарного авиалайнера Boeing 747 в 2022 году.
Известия 09:26
Космос
Ученые предложили как найти кротовую нору
Ученые в своем теоретическом подходе представили черную дыру, чья масса в пять раз больше массы Солнца, и которая вращается вокруг кротовой норы, на расстоянии в 1,6 миллиардах световых лет от Земли.
Популярная механика вчера в 03:45
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за парада в Крыму
МИД России без рассмотрения вернул Украине ноту протеста из-за морского парада в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 10:21
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество
В США число жертв коронавируса превысило 150 тысяч, сообщили СМИ
Число жертв коронавируса в США превысило 150 тысяч человек, свидетельствуют подсчеты газеты New York Times.
РИА Новости 11:49
Театры
Псковский театр покажет «Ревизора» жюри «Золотой маски» уже сегодня
29 июля в 19:00 труппа Псковского академического театра драмы имени Пушкина покажет спектакль режиссёра Петра Шерешевского «Ревизор» жюри театральной премии «Золотая маска».
Псковское агентство информации 12:00
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия 27 июля в 08:37
Происшествия
Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле
RT на русском 10:07
Общество
СК создаст отдел по экологическим преступлениям после ЧП в Норильске
Следственный комитет (СК) создаст отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщается на сайте ведомства.
РБК 12:03
Футбол
Смолов присоединился к «Локомотиву» после аренды в «Сельте»
Смолов присоединился к основному составу «Локомотива», который начал подготовку к сезону на клубной базе в Баковке.
ProstoProSport 11:58
Шоу-бизнес
Анохина «вылетела» из нового шоу после скандала с Барановской
Народные новости 08:24