Как пояснил адвокат Иван Павлов, у которого ФСБ пока не отобрала подписку о неразглашении, фактически вопросы сформулировал сам журналист после официальной процедуры предъявления обвинения 13 июля и последовавшего допроса уже в новом статусе.

с чего всё началось

Чабан счел, что под предлогом разъяснения сути обвинения фигурант и его адвокаты попытались раскрыть данные предварительного следствия, пишет газета. В постановлении об отказе удовлетворить ходатайство защиты, следователь написал, что Сафронова привлекли к ответственности в соответствии с законом.

В ФСБ отказались раскрыть суть обвинений Сафронову до конца следствия

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