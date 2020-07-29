Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ ФСБ отказались раскрыть суть обвинений Сафронову до конца следствия

Чабан счел, что под предлогом разъяснения сути обвинения фигурант и его адвокаты попытались раскрыть данные предварительного следствия, пишет газета. В постановлении об отказе удовлетворить ходатайство защиты, следователь написал, что Сафронова привлекли к ответственности в соответствии с законом.
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с чего всё началось

Иван Сафронов узнает суть обвинений от ФСБ после окончания расследования

Как пояснил адвокат Иван Павлов, у которого ФСБ пока не отобрала подписку о неразглашении, фактически вопросы сформулировал сам журналист после официальной процедуры предъявления обвинения 13 июля и последовавшего допроса уже в новом статусе.
Коммерсантъ08:23

Подробнее о событии

СМИ сообщили об отказе раскрыть адвокатам Сафронова суть обвинения до конца расследования

Ведомости11:43

В ФСБ отказались раскрыть суть обвинений Сафронову до конца следствия

Интерфакс11:40

Следователи отказались открывать адвокатам Сафронова суть обвинений

РБК10:41

«Коммерсантъ»: Сафронов и его адвокаты узнают суть обвинений после окончания расследования

Фонтанка.Ру10:19

ФСБ отказалась раскрывать суть обвинений против журналиста Ивана Сафронова до окончания следствия

Дождь09:43

ФСБ пообещала Сафронову раскрыть детали обвинения в госизмене после следствия

Lenta.ru09:40

Иван Сафронов узнает суть обвинений от ФСБ после окончания расследования

Коммерсантъ08:23
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:35, Ашберн
Политика

Глава КГБ Белоруссии назвал задержанных россиян членами «ЧВК Вагнера»

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии Валерий Вакульчик утверждает, что задержанные в санатории под Минском российские граждане якобы являются членами «Частной военной компании Вагнера».
Взгляд.ру 12:22
Общество

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
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Экономика

Определен комфортный для выплаты ипотеки доход

Больше других приходится зарабатывать ипотечникам в Москве, определили исследователи НБКИ: в столице необходимый для выплаты ипотеки ежемесячный доход семьи — 132,4 тысячи рублей.
Lenta.ru 12:28
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В сети некоторая часть пользователей высказалась "против". Хотя количество противников выплат пока гораздо меньше, чем их сторонников.
Уфимские Заметки 05:22
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Армия и оружие

Пентагон отметил, что передислокация из ФРГ усилит США на Черном море

"Эскадрилья истребителей и элементы истребительного авиакрыла будут передислоцированы (из ФРГ - ИФ) в Италию, они будут перемещены ближе к региону Черного моря и активнее проводить там операции, а также обеспечивать ротационное развертывание на юго-восточном фланге НАТО", - сказал Эспер на пресс-конференции.
Интерфакс 10:34
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Общество

Разработчик вакцины назвал срок действия иммунитета от коронавируса

Заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов утверждает, что те, кто переболел коронавирусом в легкой форме, рискуют заразиться повторно.
ToDay News Ufa 07:29
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая показала фото новорожденной дочери

О беременности СМИ узнали в начале июня Известная фигуристка Юлия Липницкая выложила фото счастливой семьи на своей странице в instagram.
Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
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Авто

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Автоновости дня вчера в 13:36
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Кино

Звезда «Великолепного века» вернулся на экран после провала

Газета.Ru вчера в 10:47
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Общество

Вакцина от коронавируса может поступить в оборот 15 августа

Регистрация ожидается 10–12 августа. В оборот вакцина может поступить 15 августа.
Коммерсантъ 03:46
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Футбол

«Зенит» объявил об уходе Ивановича

Сербский защитник Бранислав Иванович покинул петербургский «Зенит».
Евро-футбол.ру 05:19
Происшествия

Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
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Футбол

«Локомотив» сообщил о переходе 18-летнего Жалолиддинова

Спорт-Экспресс 12:06
Общество

Раскрыта личность одного из задержанных «членов ЧВК» в Белоруссии

Одним из задержанных в Белоруссии якобы участников ЧВК «Вагнер» является 42-летний снайпер Андрей Бакунович, пишут белорусские СМИ.
Взгляд.ру 11:50
Энергетика

В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры

Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 миллиона баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
Газета.Ru 12:20
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Политика

Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
Lenta.ru 11:12
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Общество

Boeing прекратит производство 747-й модели самолетов в 2022 году

Американская авиастроительная компания Boeing сообщила, что прекратит производство легендарного авиалайнера Boeing 747 в 2022 году.
Известия 09:26
Происшествия

Жителя Челябинской области подозревают в жестоком убийстве жены

РИА Новости 12:04
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Политика

В Кремле сообщили о состоянии общавшихся с Лукашенко россиян

РБК 06:17
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Космос

Ученые предложили как найти кротовую нору

Ученые в своем теоретическом подходе представили черную дыру, чья масса в пять раз больше массы Солнца, и которая вращается вокруг кротовой норы, на расстоянии в 1,6 миллиардах световых лет от Земли.
Популярная механика вчера в 03:45
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Политика

МИД России вернул Украине ноту протеста из-за парада в Крыму

МИД России без рассмотрения вернул Украине ноту протеста из-за морского парада в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Газета.Ru 10:21
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Общество

В США число жертв коронавируса превысило 150 тысяч, сообщили СМИ

Число жертв коронавируса в США превысило 150 тысяч человек, свидетельствуют подсчеты газеты New York Times.
РИА Новости 11:49
Театры

Псковский театр покажет «Ревизора» жюри «Золотой маски» уже сегодня

29 июля в 19:00 труппа Псковского академического театра драмы имени Пушкина покажет спектакль режиссёра Петра Шерешевского «Ревизор» жюри театральной премии «Золотая маска».
Псковское агентство информации 12:00
Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия 27 июля в 08:37
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Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
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Общество

СК создаст отдел по экологическим преступлениям после ЧП в Норильске

Следственный комитет (СК) создаст отдел по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии, сообщается на сайте ведомства.
РБК 12:03
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Футбол

Смолов присоединился к «Локомотиву» после аренды в «Сельте»

Смолов присоединился к основному составу «Локомотива», который начал подготовку к сезону на клубной базе в Баковке.
ProstoProSport 11:58
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Шоу-бизнес

Анохина «вылетела» из нового шоу после скандала с Барановской

Народные новости 08:24
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Дело журналиста Ивана СафроноваБольше новостей по теме
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