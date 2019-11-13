ФСБ предупредила о риске утечек из создающейся единой базы персональных данных Законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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Законопроект о создании цифровых профилей россиян раскритиковала Федеральная служба безопасности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы начальнику государственно-правового управления президента Ларисе Брычевой.

В ФСБ раскритиковали законопроект о создании цифровых профилей россиян

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