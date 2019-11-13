Общество

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Законопроект о создании цифровых профилей россиян раскритиковала Федеральная служба безопасности, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо руководителя службы оперативной информации и международных связей ФСБ Сергея Беседы начальнику государственно-правового управления президента Ларисе Брычевой.
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с чего всё началось

Федеральная служба в опасности

ФСБ предупредила о риске утечек из создающейся единой базы персональных данных Законопроект о создании цифровых профилей граждан России подвергся критике со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Коммерсантъвчера в 17:49

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ФСБ раскритиковала единую базу персональных данных россиян и предупредила об утечках

Фонтанка.Рувчера в 23:42

Комитет Думы определится по законопроекту о цифровом профиле после отзыва кабмина

ТАСС04:51

ФСБ предупредило о рисках, которые повлечёт единая база данных россиян

Эхо Москвы00:00

Наталья Касперская назвала аргументы против создания цифровых профилей граждан

Комсомольская правда07:03

ФСБ призывает готовиться к масштабным утечкам персональных данных

URA.Ruвчера в 20:45

ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян

Lenta.ruвчера в 19:58

Федеральная служба в опасности

Коммерсантъвчера в 17:49
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Общество

Плющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну

РИА Новости 05:18
Политика

WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млрд, а также «обходной путь» урегулирования ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400.
RT на русском 00:25
Общество

В Россию придет зимнее бабье лето

Жителей Центральной России на этой неделе ожидает зимнее бабье лето — теплая погода и 5-7 градусов выше нуля.
Lenta.ru 07:27
Общество

Медведев пообщался с жителями села Санниково

ТАСС 03:23
Происшествия

Задержан глава ГУ ФСИН Ростовской области

Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Культура

People назвал самого сексуального мужчину

Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда.
Известия 03:06
Авто

Chery назвал дату начала продаж большого кроссовера Jetour X95

Chery назвала дату старта продаж нового большого кроссовера Jetour X95. 28 ноября первые серийные экземпляры будут переданы покупателям.
Новые автомобили 00:42
Авто

АвтоВАЗ озвучил ценники на модернизированную Lada Vesta с вариатором

АвтоВАЗ сообщил о новых модификациях и ценниках на машины из клана LADA Vesta.
Pnzdrive 11 ноября в 14:14
Общество

ВС запретил применять декларации об амнистии капиталов в любых делах

Ранее президиум Верховного суда подтвердил абсолютный запрет использовать декларации об амнистии капиталов в уголовных делах, а президент Владимир Путин потребовал от правительства следить за соблюдением норм закона об амнистии капиталов.
РБК 05:29
Политика

Коломойский предложил восстановить отношения Украины с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью The New York Times, что Украине необходимо улучшить отношения с Россией.
РИА Новости 06:45
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поругалась с Никитой Михалковым

Газета.Ru 06:54
Шоу-бизнес

Матери Анастасии Заворотнюк грозит арест

На сегодняшний день у Заворотнюк-старшей накопилось 332 штрафа. Пока они не оплачены, женщине грозит срок.
StarHit.ru 04:00
Авто

BMW отзывает автомобили для замены двигателя в России

Росстандарт информирует об отзыве в России 10 транспортных средств марки BMW 3 серии (G20), 5 серии (G30), 7 серии (G11).
Тарантас Ньюс вчера в 08:50
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском 11 ноября в 23:46
Экономика

Десять крупнейших российских компаний накопили 3,4 трлн рублей

На счетах крупнейших компаний России, в числе которых «Роснефть», «Почта России» и Гзмпром, по состоянию на 31 декабря 2018 года было аккумулировано почти 3,4 трлн рублей.
REGNUM 03:04
Политика

Эво Моралес получил политическое убежище в Мексике

Власти Мексики приняли решение предоставить политическое убежище объявившему об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралесу.
РБК 11 ноября в 16:16
Общество

Преподаватели российских вузов раскрыли отношение к романам со студентками

После убийства аспирантки Анастасии Ещенко бывшим преподавателем, историком Олегом Соколовым преподаватели МГИМО, ВШЭ и СПбГУ порассуждали о допустимости романов со студентками и рассказали об отношении к подобным связям в российских вузах.
Lenta.ru 06:51
Происшествия

СК возбудил дело по факту смерти тюменского курсанта от менингита

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 124 Уголовного кодекса России (неоказание помощи больному, повлекшее по неосторожности его смерть).
Вести.Ru 07:47
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Общество

Главбух «Седьмой студии» Масляева дала суду показания о «черной кассе»

Интерфакс 05:57
Происшествия

Сопотов сам должен подать в отставку, считает глава псковской «Родины»

Координатор псковской «Родины» Константин Вилков прокомментировал «Псковской губернии» видео, на котором глава муниципалитета Дмитрий Сопотов отчитывает полицейских за претензии к водителю МП Печорского района «Благоустройство» из-за четырёх рюмок виски, матерится и оскорбляет одного из сотрудников.
Псковская губерния 07:42
Футбол

Гончаренко дисквалифицирован на 2 матча

Комитет рассматривал эпизод с участием белорусского специалиста в перерыве матча 16-го тура «Сочи» — ЦСКА (2:3). Гончаренко в экспрессивной манере с употреблением нецензурной лексики предъявлял претензии главному арбитру встречи, Станиславу Васильеву.
Спорт-Экспресс 06:55
Хоккей

СКА победил «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ

RT на русском 06:32
Культура

HBO может возродить сериал «Друзья»

Ранее Дженнифер Энистон и другие актеры «Друзей» категорически отвергали возможность возрождения сериала.
Культуромания вчера в 23:46
Общество

Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз

По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
Политика

Организатора «Белых касок» нашли мертвым в Стамбуле

Комсомольская правда 11 ноября в 06:56
Кино

Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
Говорит Москва 06:54
Финансы

Минфин снизит долю доллара в ФНБ

Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.
Российская газета 04:45
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла девочка

BFM.ru 05:49
Армия и оружие

Рособоронэкспорт покажет на выставке в Дубае Су-57Э

Дни24 07:42
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