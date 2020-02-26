Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу. 18 февраля в Крыму была пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях. ФСБ задержала двух жителей Керчи 2003 и 2004 годов рождения.
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с чего всё началось

ФСБ задержала двух подростков, готовивших нападение в Саратове

В Саратове задержали двоих подростков, которые планировали атаки на учебное заведение. Они признались, что готовили убийство примерно 40 человек из мести.
РИА Новости02:05

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В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

РИА Новости06:09

Омбудсмен взяла на контроль ситуацию с подростками, готовившими нападение в школе Саратова

ТАСС04:54

ФСБ опубликовала видео допроса задержанных в Саратове подростков

RT на русском03:17

Задержанные подростки хотели в мае убить 40 человек в саратовской школе

Взгляд-инфо02:32

Саратовские подростки в мае собирались из мести расстрелять 40 человек: видео

Версия-Саратов02:36

Задержанный в Саратове подросток рассказал о плане нападения на школу ради мести

Интерфакс02:32

Задержанные в Саратове подростки готовили убийство около 40 человек

SakhaPress.ru02:43
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Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Интерфакс вчера в 01:15
Общество

Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию

Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
РИА Новости вчера в 21:39
Политика

Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине

Комментируя слова экс-помощника президента РФ Владислава Суркова про Украину и Донбасс, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его шавкой, процитировав известного русского поэта Ивана Крылова, передает РИА Новости.
Инфорос 07:21
Кино

Начались съемки продолжения фильма «Мир Юрского периода»

В своем официальном Twitter-аккаунте режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок 3-й части фильма «Мир Юрского периода: Власть».
Live24 07:23
Армия и оружие

В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами

Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
РИА Новости 07:01
Политика

Горсовет Харькова вновь переименовал проспект в честь маршала Жукова

Харьковский городской совет вновь проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
RT на русском 06:37
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Политика

Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»

Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает «РБК Украина».
РБК 04:49
Авто

На дорогах РФ впервые увидели новую «ГАЗель»

Обновленную «ГАЗель NN», массовая сборка которой еще не стартовала, впервые проехала по дорогам общего пользования, что не осталось не замеченным.
Pnzdrive 03:49
Общество

Гульнара Каримова предложила $686 миллионов в обмен на свободу

Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара написала письмо нынешнему главе государства Шавкату Мирзияеву.
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Общество

Анна Митянина стала новым детским омбудсменом Санкт-Петербурга

Светлана Юрьевна (Агапитова, - прим. ред.) фактически создала институт уполномоченного по правам ребенка в Петербурге и ее работа будет продолжена, - заявила Анна Митянина.
КП - Санкт-Петербург 07:04
Экономика

Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Американские биржевые индексы упали вслед за европейскими и азиатскими на фоне быстрого распространения коронавируса нового типа вне Китая.
Ведомости 24 февраля в 11:49
Шоу-бизнес

Александр Овечкин и Настасья Шубская ждут второго ребенка

26-летняя Настасья Шубская поделилась с поклонниками радостной новостью — она станет мамой во второй раз.
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Религия

Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман

РИА Новости вчера в 16:53
Политика

Путин подведет итоги работы МВД 26 февраля

Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании, посвященном деятельности Министерства внутренних дел, которое состоится в среду.
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Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова

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Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
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Олимпийская чемпионка из Германии потребовала извинений от Логинова

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Посольство КНР попросило прекратить проверки китайцев в Москве

Спецмониторинг граждан Китая в общественном транспорте Москвы вредит российско-китайским отношениям и увеличивает беспокойство среди жителей столицы на фоне улучшения эпидемической ситуации в КНР.
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В КБР уволили главврача после видео с застольем в рабочее время

Главного врача и еще одного сотрудника Терской районной больницы уволили после публикации видеоролика, на котором запечатлено застолье медиков в рабочее время.
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В сериале «Сокол и Зимний солдат» может появиться первый мутант в киновселенной Marvel

Недавно начали распространяться слухи о первом мутанте в Marvel, которого увидят зрители сериала «Сокол и Зимний солдат».
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Захарова ответила на заявления СНБО Украины о возвращении Крыма

В своем посте на Facebook Захарова привела цитату Данилова, что Киев не идет на военный возврат Крыма, так как опасается большого числа жертв среди мирного населения.
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В решении говорится, что право на смерть по собственному усмотрению относится к личным правам человека.
Эхо Москвы 07:31
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В одном из курортных отелей на Канарских островах, из-за итальянца, у которого была выявлена инфекция коронавируса, вся гостиница попала под карантин.
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Происшествия

Очевидцы рассказали, как детей в Сочи смыло в штормящее море

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Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии

Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.
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