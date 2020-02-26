Происшествия
RT на русскомВ ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках
Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу. 18 февраля в Крыму была пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях. ФСБ задержала двух жителей Керчи 2003 и 2004 годов рождения.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
В Саратове задержали двоих подростков, которые планировали атаки на учебное заведение. Они признались, что готовили убийство примерно 40 человек из мести.РИА Новости02:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:39, Ашберн
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Общество
Данилко рассказал, как жюри Евровидения «отомстило» Украине за Россию
Низкая оценка от профессионального жюри, которую получил представлявший Украину на Евровидении-2018 певец Melovin, могла быть наказанием за скандал с Россией, заявил в интервью "Люкс ФМ" Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка.
Политика
Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине
Комментируя слова экс-помощника президента РФ Владислава Суркова про Украину и Донбасс, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его шавкой, процитировав известного русского поэта Ивана Крылова, передает РИА Новости.
Кино
Начались съемки продолжения фильма «Мир Юрского периода»
В своем официальном Twitter-аккаунте режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок 3-й части фильма «Мир Юрского периода: Власть».
Армия и оружие
В России утвердили порядок действий при нарушении границы самолетами
Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
Политика
Горсовет Харькова вновь переименовал проспект в честь маршала Жукова
Харьковский городской совет вновь проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Политика
Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»
Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает «РБК Украина».
Авто
На дорогах РФ впервые увидели новую «ГАЗель»
Обновленную «ГАЗель NN», массовая сборка которой еще не стартовала, впервые проехала по дорогам общего пользования, что не осталось не замеченным.
Общество
Гульнара Каримова предложила $686 миллионов в обмен на свободу
Дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара написала письмо нынешнему главе государства Шавкату Мирзияеву.
Общество
Анна Митянина стала новым детским омбудсменом Санкт-Петербурга
Светлана Юрьевна (Агапитова, - прим. ред.) фактически создала институт уполномоченного по правам ребенка в Петербурге и ее работа будет продолжена, - заявила Анна Митянина.
Экономика
Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса
Американские биржевые индексы упали вслед за европейскими и азиатскими на фоне быстрого распространения коронавируса нового типа вне Китая.
Шоу-бизнес
Александр Овечкин и Настасья Шубская ждут второго ребенка
26-летняя Настасья Шубская поделилась с поклонниками радостной новостью — она станет мамой во второй раз.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Политика
Путин подведет итоги работы МВД 26 февраля
Президент РФ Владимир Путин примет участие в заседании, посвященном деятельности Министерства внутренних дел, которое состоится в среду.
Кино
Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Биатлон
Олимпийская чемпионка из Германии потребовала извинений от Логинова
Трехкратная олимпийская чемпионка Кати Вильхельм потребовала извинений от российского биатлониста Александра Логинова, имеющего допинговое прошлое.
Общество
Посольство КНР попросило прекратить проверки китайцев в Москве
Спецмониторинг граждан Китая в общественном транспорте Москвы вредит российско-китайским отношениям и увеличивает беспокойство среди жителей столицы на фоне улучшения эпидемической ситуации в КНР.
Гаджеты
Nokia воскресит еще один легендарный телефон
Общество
В КБР уволили главврача после видео с застольем в рабочее время
Главного врача и еще одного сотрудника Терской районной больницы уволили после публикации видеоролика, на котором запечатлено застолье медиков в рабочее время.
Кино
В сериале «Сокол и Зимний солдат» может появиться первый мутант в киновселенной Marvel
Недавно начали распространяться слухи о первом мутанте в Marvel, которого увидят зрители сериала «Сокол и Зимний солдат».
Футбол
«Арсенал» намерен продать Обамеянга
Обамеянг перешел в «Арсенал» из дортмундской «Боруссии» в январе 2018 года за 64,75 миллиона евро.
Политика
Захарова ответила на заявления СНБО Украины о возвращении Крыма
В своем посте на Facebook Захарова привела цитату Данилова, что Киев не идет на военный возврат Крыма, так как опасается большого числа жертв среди мирного населения.
Кино
«Симпсоны», Эминем и Курт Рассел. Как Bitcoin влияет на массовую культуру
В эпизоде «Клоун на свалке» персонаж Клоун Красти рассказывает о своем банкротстве, к которому привел неудачный опыт торговли Bitcoin.
Общество
Конституционный суд Германии разрешил эвтаназию
В решении говорится, что право на смерть по собственному усмотрению относится к личным правам человека.
Общество
На Канарах заблокировали отель с туристами из-за коронавируса
В одном из курортных отелей на Канарских островах, из-за итальянца, у которого была выявлена инфекция коронавируса, вся гостиница попала под карантин.
Происшествия
Очевидцы рассказали, как детей в Сочи смыло в штормящее море
Политика
Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии.