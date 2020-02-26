В Саратове задержали двоих подростков, которые планировали атаки на учебное заведение. Они признались, что готовили убийство примерно 40 человек из мести.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу. 18 февраля в Крыму была пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях. ФСБ задержала двух жителей Керчи 2003 и 2004 годов рождения.

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

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