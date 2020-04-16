Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в Минстрое Алтайского края, на бывшем месте работы уволившегося незадолго до того замминистра Андрея Голубцова, который курировал тему ЖКХ. Об этом корреспонденту ИА «Банкфакс» рассказали в пресс-службе краевого министерства.

с чего всё началось

Больше в ведомстве не стали ничего комментировать. По информации источника, обыски связаны с возбуждением уголовного дела по факту взяточничества в отношении бывшего замглавы ведомства Андрея Голубцова. Речь идет о взятке, которую чиновник получил за лоббирование интересов одной организации.

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