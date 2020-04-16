Происшествия
RuNews24.ruВ Минстрое Алтайского края спецслужбы проводят обыски
Больше в ведомстве не стали ничего комментировать. По информации источника, обыски связаны с возбуждением уголовного дела по факту взяточничества в отношении бывшего замглавы ведомства Андрея Голубцова. Речь идет о взятке, которую чиновник получил за лоббирование интересов одной организации.
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
Силовики наведались на бывшее место работы экс-замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова
Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в Минстрое Алтайского края, на бывшем месте работы уволившегося незадолго до того замминистра Андрея Голубцова, который курировал тему ЖКХ. Об этом корреспонденту ИА «Банкфакс» рассказали в пресс-службе краевого министерства.Банкфакс00:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
Происшествия
Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске
Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Общество
В России выявили нулевого пациента с коронавирусом
REGNUM вчера в 08:18
Политика
Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний
Госдеп США обвинил Россию в проведении ядерных испытаний.
Деловое.ТВ 04:49
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны
Тульская служба новостей 14 апреля в 12:07
Общество
65 новых случаев коронавируса зафиксировано в Нижегородской области
Напомним, что коронавирус распространился уже на 20 районов и городских округов Нижегородской области.
Время Н 04:44
Экономика
Минэк ответил на критику Генпрокуратуры по поводу букмекерских контор
Генпрокуратура России 14 апреля поручила Минэкономразвития дать правовую оценку обоснованности включения некоторых юридических лиц, включая компании, осуществляющие букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий.
РБК 14 апреля в 11:27
Общество
В Крыму выявили три новых случая коронавируса
В Республике Крым на утро 16 апреля зафиксировано три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Вести.Севастополь 03:02
Гаджеты
Освоение 3-нм техпроцесса компанией TSMC отстает от графика на полгода
Если с освоением 5-нм техпроцесса у TSMC не возникло трудностей – серийное производство по данным нормам уже ведется, то с 3-нм техпроцессом дела обстоят гораздо хуже – заявлено отставание от графика как минимум на 6 месяцев.
Faktom 03:04
Здоровье
Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелль ответил на критику коллег по поводу стратегии для борьбы с коронавирусом
Ведущий эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль, реагируя на критику со стороны медработников и ученых, рассказал, что получал неверные данные о смертности.
Дни24 02:25
Экономика
Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса
Сегодня перед совещанием с Правительством РФ Президент России Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса и методах борьбы с распространением коронавируса.
ЧС-ИНФО вчера в 09:40
Космос
При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит
Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.
Вести.Ru вчера в 11:41
Армия и оружие
В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя
Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
REGNUM вчера в 21:17
Происшествия
Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство
Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
Политика
Российские ветераны просят перенести Парад Победы
Вести.Ru вчера в 08:50
Киберспорт
Zayac: «ILTW полностью подходит под агрессивный стиль Virtus.pro»
ILTW полностью подходит под этот стиль. Он сам форсит очень много агрессивных мувов.
Cyber.sports.ru 01:20
Здоровье
В Саратовской области выявили еще 14 случаев коронавируса
В Саратовской области лабораторно подтверждены ещё 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили сегодня, 16 апреля, в региональном оперштабе.
FreeNews-Volga 01:21
Общество
В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 04:57
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер раскрыл, какие изменения происходят в легких зараженного коронавирусом, и усомнился в том, что медики в этом случае имеют дело именно с пневмонией.
Lenta.ru 05:17
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 14 апреля в 13:36
Общество
С 1 мая в России повышаются пенсии: прибавки и доплаты получат не все
В мае 2020 года российских пенсионеров ждут новые прибавки и доплаты. Разумеется, не всех, а тех, кто соответствует определенным критериям.
Shraibikus News 04:07
Здоровье
Двух вязьмичей, вернувшихся из Вьетнама, сняли с самоизоляции
Начальник территориального отдела Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Вяземскому, Угранскому, Тёмкинскому районам Александр Зыков рассказал, что у двух вязьмичах, приехавших из Вьетнама и получивших первый положительный тест на коронавирус.
Smolnarod.ru вчера в 15:18
Футбол
Олег Блохин саркастически высказался о чемпионатах Беларуси и Таджикистана
За белорусским чемпионатом от безысходности следить не стал.
Спорт день за днем вчера в 15:19
Общество
В Башкирии с 20 апреля перестанут действовать старые спецпропуска
«С 20 апреля начнутся массовые, по сути, облавы за теми лицами, которые будут ходить без новых справок», — подчеркнул Радий Хабиров.
REGNUM 05:29
Общество
Инфекционист назвал сроки наступления пика пандемии в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик пандемии коронавируса в России наступит через 1,5-2 месяца.
Газета.Ru 05:48
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК вчера в 01:42
Наука
Физики объяснили, почему во Вселенной преобладает материя
Британские физики, работающие в крупном международном эксперименте T2K, проводимом в обсерватории Камиока в Японии, обнаружили признаки нарушения так называемой СР-симметрии, что позволяет объяснить преобладание вещества над антивеществом во Вселенной.
РИА Новости вчера в 11:04
Политика
Посольство РФ выяснит роль компании из США в сносе памятника Коневу
Facebook Посольство России в США выяснит роль американской компании Squire Patton Boggs в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
РЕН ТВ 14 апреля в 22:41