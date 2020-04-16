Происшествия

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Минстрое Алтайского края спецслужбы проводят обыски

Больше в ведомстве не стали ничего комментировать. По информации источника, обыски связаны с возбуждением уголовного дела по факту взяточничества в отношении бывшего замглавы ведомства Андрея Голубцова. Речь идет о взятке, которую чиновник получил за лоббирование интересов одной организации.
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Силовики наведались на бывшее место работы экс-замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова

Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в Минстрое Алтайского края, на бывшем месте работы уволившегося незадолго до того замминистра Андрея Голубцова, который курировал тему ЖКХ. Об этом корреспонденту ИА «Банкфакс» рассказали в пресс-службе краевого министерства.
Банкфакс00:19

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Силовики наведались на бывшее место работы экс-замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова

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СМИ: обыски прошли в Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края

Катунь 2401:05

В Минстрое Алтайского края ведутся обыски

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Звенья одной цепи: как связаны отставка замминистра и обыски в алтайском Минстрое

АМИТЕЛ01:43

Алтайские силовики проводят обыски в Минстрое: проверяют кабинет бывшего замминистра по ЖКХ

КП - Барнаул01:52

Бывшего алтайского замминистра по коммуналке могут задержать из-за взяток

Толквчера в 23:51

Особо крупная взятка: стало известно, почему силовики нагрянули в минстрой Алтайского края

Алтапресс00:23
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Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
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Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
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Общество

В России выявили нулевого пациента с коронавирусом

REGNUM вчера в 08:18
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Политика

Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний

Госдеп США обвинил Россию в проведении ядерных испытаний.
Деловое.ТВ 04:49
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Политика

Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны

Тульская служба новостей 14 апреля в 12:07
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Общество

65 новых случаев коронавируса зафиксировано в Нижегородской области

Напомним, что коронавирус распространился уже на 20 районов и городских округов Нижегородской области.
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Экономика

Минэк ответил на критику Генпрокуратуры по поводу букмекерских контор

Генпрокуратура России 14 апреля поручила Минэкономразвития дать правовую оценку обоснованности включения некоторых юридических лиц, включая компании, осуществляющие букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий.
РБК 14 апреля в 11:27
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Общество

В Крыму выявили три новых случая коронавируса

В Республике Крым на утро 16 апреля зафиксировано три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Вести.Севастополь 03:02
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Гаджеты

Освоение 3-нм техпроцесса компанией TSMC отстает от графика на полгода

Если с освоением 5-нм техпроцесса у TSMC не возникло трудностей – серийное производство по данным нормам уже ведется, то с 3-нм техпроцессом дела обстоят гораздо хуже – заявлено отставание от графика как минимум на 6 месяцев.
Faktom 03:04
Здоровье

Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелль ответил на критику коллег по поводу стратегии для борьбы с коронавирусом

Ведущий эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль, реагируя на критику со стороны медработников и ученых, рассказал, что получал неверные данные о смертности.
Дни24 02:25
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Экономика

Владимир Путин предложил новые меры поддержки бизнеса

Сегодня перед совещанием с Правительством РФ Президент России Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса и методах борьбы с распространением коронавируса.
ЧС-ИНФО вчера в 09:40
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Космос

При старте ракеты-носителя «Союз» сорвало несколько бетонных плит

Во время старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-16" на пусковом комплексе сорвало что-то похожее на бетонные плиты.
Вести.Ru вчера в 11:41
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Армия и оружие

В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя

Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
REGNUM вчера в 21:17
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Происшествия

Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство

Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 05:28
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Политика

Российские ветераны просят перенести Парад Победы

Вести.Ru вчера в 08:50
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Zayac: «ILTW полностью подходит под агрессивный стиль Virtus.pro»

ILTW полностью подходит под этот стиль. Он сам форсит очень много агрессивных мувов.
Cyber.sports.ru 01:20
Здоровье

В Саратовской области выявили еще 14 случаев коронавируса

В Саратовской области лабораторно подтверждены ещё 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили сегодня, 16 апреля, в региональном оперштабе.
FreeNews-Volga 01:21
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Общество

В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 04:57
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
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Общество

Российский патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер раскрыл, какие изменения происходят в легких зараженного коронавирусом, и усомнился в том, что медики в этом случае имеют дело именно с пневмонией.
Lenta.ru 05:17
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Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 14 апреля в 13:36
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Общество

С 1 мая в России повышаются пенсии: прибавки и доплаты получат не все

В мае 2020 года российских пенсионеров ждут новые прибавки и доплаты. Разумеется, не всех, а тех, кто соответствует определенным критериям.
Shraibikus News 04:07
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Здоровье

Двух вязьмичей, вернувшихся из Вьетнама, сняли с самоизоляции

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач по Вяземскому, Угранскому, Тёмкинскому районам Александр Зыков рассказал, что у двух вязьмичах, приехавших из Вьетнама и получивших первый положительный тест на коронавирус.
Smolnarod.ru вчера в 15:18
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Олег Блохин саркастически высказался о чемпионатах Беларуси и Таджикистана

За белорусским чемпионатом от безысходности следить не стал.
Спорт день за днем вчера в 15:19
Общество

В Башкирии с 20 апреля перестанут действовать старые спецпропуска

«С 20 апреля начнутся массовые, по сути, облавы за теми лицами, которые будут ходить без новых справок», — подчеркнул Радий Хабиров.
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Общество

Инфекционист назвал сроки наступления пика пандемии в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик пандемии коронавируса в России наступит через 1,5-2 месяца.
Газета.Ru 05:48
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Экономика

Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты

Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК вчера в 01:42
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Наука

Физики объяснили, почему во Вселенной преобладает материя

Британские физики, работающие в крупном международном эксперименте T2K, проводимом в обсерватории Камиока в Японии, обнаружили признаки нарушения так называемой СР-симметрии, что позволяет объяснить преобладание вещества над антивеществом во Вселенной.
РИА Новости вчера в 11:04
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Политика

Посольство РФ выяснит роль компании из США в сносе памятника Коневу

Facebook Посольство России в США выяснит роль американской компании Squire Patton Boggs в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
РЕН ТВ 14 апреля в 22:41
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