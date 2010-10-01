Происшествия
ИнтерфаксВ ФСБ сообщили об обысках в Минстрое Алтайского края
В одном из подразделений Министерства строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края в четверг начались обыски, их проводят сотрудники полиции, СКР и ФСБ, подтвердили в пресс-центре регионального управления ФСБ. Раскрыть детали там отказались.
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с чего всё началось
Силовики наведались на бывшее место работы экс-замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова
Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в Минстрое Алтайского края, на бывшем месте работы уволившегося незадолго до того замминистра Андрея Голубцова, который курировал тему ЖКХ. Об этом корреспонденту ИА «Банкфакс» рассказали в пресс-службе краевого министерства.Банкфакс00:19
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Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Общество
В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 04:57
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Общество
Число умерших от коронавируса в США превысило 30 тысяч человек
Число жертв коронавируса в США превысило отметку в 30 тысяч человек, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 22:19
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru вчера в 12:53
Общество
Владимир Соловьев отказался от баттла с Василием Уткиным
Бывший спортивный комментатор Василий Уткин вызвал на баттл телеведущего Владимира Соловьева. Ролик он опубликовал на ютьюбе.
Афиша Daily вчера в 07:15
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
Во Владимирской области подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом
Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на до 159, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:27
Политика
Министр транспорта Саратовской области написал заявление об увольнении
Версия-Саратов вчера в 15:17
Здоровье
На Кубани коронавирус подтвердился ещё у 21 человека
На Кубани коронавирус подтвердился ещё у 21 человека.
За рулем Кубань 04:00
Общество
В Москве снизился суточный рост новых случаев заражения COVID-19
В Москве зафиксировано снижение числа новых случаев заражения COVID-19, сообщает Оперштаб по контролю за распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:11
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Общество
Глазьев заметил происходящее раз в столетие состояние резонанса
Сегодня в мире одновременно идут технологическая и институциональная революции, что случается один раз в столетие, заявил в интервью телеканалу РБК министр Евразийской экономической комиссии и бывший советник президента Сергей Глазьев.
РБК 04:00
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Общество
Назван симптом, который отличает коронавирус от простуды
Smolnarod.ru 00:13
Здоровье
Врач назвал способ избежать осложнений со стороны легких при COVID-19
Российская газета 01:30
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Общество
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях.
Эхо Москвы в Кирове 14 апреля в 01:04
Шоу-бизнес
Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети
Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой вчера в 06:25
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Политика
СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском 02:36
Шоу-бизнес
Ургант с Глюкозой примкнули к подушечному флешмобу
Свои тела прикрыли подушками телеведущий Иван Ургант и певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, закрепив их поясами на талии.
iReactor вчера в 21:56
Политика
Россия опровергла обвинения США в проведении ядерных испытаний
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе заявили, что Россия в 2019 году якобы проводила эксперименты с ядерным оружием.
REGNUM 03:43
Общество
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
РИА Новости вчера в 18:49
Авто
Toyota и Lexus заморозили цены на автомобили в РФ до конца мая
Для поддержки новых клиентов, компания «Тойота» сохранит текущие цены на автомобили Toyota и Lexus до конца мая текущего года без изменений.
Тарантас Ньюс вчера в 14:08
Общество
Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты
Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
Происшествия
Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан за взятку
В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Pravda.Ru 03:54