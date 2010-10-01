Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ ФСБ сообщили об обысках в Минстрое Алтайского края

В одном из подразделений Министерства строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края в четверг начались обыски, их проводят сотрудники полиции, СКР и ФСБ, подтвердили в пресс-центре регионального управления ФСБ. Раскрыть детали там отказались.
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с чего всё началось

Силовики наведались на бывшее место работы экс-замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова

Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в Минстрое Алтайского края, на бывшем месте работы уволившегося незадолго до того замминистра Андрея Голубцова, который курировал тему ЖКХ. Об этом корреспонденту ИА «Банкфакс» рассказали в пресс-службе краевого министерства.
Банкфакс00:19

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Алтайские силовики проводят обыски в Минстрое: проверяют кабинет бывшего замминистра по ЖКХ

КП - Барнаул01:52

Особо крупная взятка: стало известно, почему силовики нагрянули в минстрой Алтайского края

Алтапресс00:23

В Минстрое Алтайского края ведутся обыски

ТАСС00:48

Звенья одной цепи: как связаны отставка замминистра и обыски в алтайском Минстрое

АМИТЕЛ01:43

Силовики наведались на бывшее место работы экс-замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Андрея Голубцова

Банкфакс00:19

Бывшего алтайского замминистра по коммуналке могут задержать из-за взяток

Толквчера в 23:51

СМИ: обыски прошли в Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края

Катунь 2401:05
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Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
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Общество

В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 04:57
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Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
1,7K
Общество

Число умерших от коронавируса в США превысило 30 тысяч человек

Число жертв коронавируса в США превысило отметку в 30 тысяч человек, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 вчера в 22:19
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Общество

Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве

Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru вчера в 12:53
1,1K
Общество

Владимир Соловьев отказался от баттла с Василием Уткиным

Бывший спортивный комментатор Василий Уткин вызвал на баттл телеведущего Владимира Соловьева. Ролик он опубликовал на ютьюбе.
Афиша Daily вчера в 07:15
1,1K
Общество

Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани

В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
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Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
3,3K
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
5,3K
Общество

Во Владимирской области подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом

Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на до 159, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:27
239
Политика

Министр транспорта Саратовской области написал заявление об увольнении

Версия-Саратов вчера в 15:17
6
Здоровье

На Кубани коронавирус подтвердился ещё у 21 человека

На Кубани коронавирус подтвердился ещё у 21 человека.
За рулем Кубань 04:00
78
Общество

В Москве снизился суточный рост новых случаев заражения COVID-19

В Москве зафиксировано снижение числа новых случаев заражения COVID-19, сообщает Оперштаб по контролю за распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:11
Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

Газета.Ru 03:40
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Общество

Глазьев заметил происходящее раз в столетие состояние резонанса

Сегодня в мире одновременно идут технологическая и институциональная революции, что случается один раз в столетие, заявил в интервью телеканалу РБК министр Евразийской экономической комиссии и бывший советник президента Сергей Глазьев.
РБК 04:00
Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
660
Общество

Назван симптом, который отличает коронавирус от простуды

Smolnarod.ru 00:13
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Здоровье

Врач назвал способ избежать осложнений со стороны легких при COVID-19

Российская газета 01:30
3
Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
98
Общество

Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили

Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях.
Эхо Москвы в Кирове 14 апреля в 01:04
41
Шоу-бизнес

Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети

Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой вчера в 06:25
18
Происшествия

В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
33
Политика

СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны

«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском 02:36
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Шоу-бизнес

Ургант с Глюкозой примкнули к подушечному флешмобу

Свои тела прикрыли подушками телеведущий Иван Ургант и певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, закрепив их поясами на талии.
iReactor вчера в 21:56
3
Политика

Россия опровергла обвинения США в проведении ядерных испытаний

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе заявили, что Россия в 2019 году якобы проводила эксперименты с ядерным оружием.
REGNUM 03:43
159
Общество

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
РИА Новости вчера в 18:49
167
Авто

Toyota и Lexus заморозили цены на автомобили в РФ до конца мая

Для поддержки новых клиентов, компания «Тойота» сохранит текущие цены на автомобили Toyota и Lexus до конца мая текущего года без изменений.
Тарантас Ньюс вчера в 14:08
10
Общество

Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты

Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
61
Происшествия

Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан за взятку

В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Pravda.Ru 03:54
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