Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия в Минстрое Алтайского края, на бывшем месте работы уволившегося незадолго до того замминистра Андрея Голубцова, который курировал тему ЖКХ. Об этом корреспонденту ИА «Банкфакс» рассказали в пресс-службе краевого министерства.

с чего всё началось

В одном из подразделений Министерства строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края в четверг начались обыски, их проводят сотрудники полиции, СКР и ФСБ, подтвердили в пресс-центре регионального управления ФСБ. Раскрыть детали там отказались.

В ФСБ сообщили об обысках в Минстрое Алтайского края

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