Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ ФСБ вскрылись крупные хищения при строительстве погранзастав

Следственный комитет РФ расследует обстоятельство пропажи денег, выделенных на строительство погранзастав и постов ФСБ. По данному делу задержан замначальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрий Сулин.
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с чего всё началось

В ФСБ украли две заставы

Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено заместителю начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину. Ущерб от его действий оценивается как минимум в стоимость двух застав.
Коммерсантъвчера в 17:51

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Ъ: сотрудника ФСБ заподозрили в хищении при строительстве погранзастав

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СМИ узнали о деле против сотрудника ФСБ из-за непостроенных погранзастав

РБК03:50

В ФСБ украли две заставы

Коммерсантъвчера в 17:51

ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей

Lenta.ru01:50

Следователи заявили о многомиллионных хищениях в ФСБ

URA.Ru01:49

СК выясняет обстоятельства исчезновения сотен миллионов рублей, выделенных на строительство различных объектов

Эхо Москвы01:34

«Ъ» сообщил о деле против сотрудника ФСБ о хищении при обустройстве погранзастав

Интерфакс02:39
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Политика

Путин надеется на взаимоприемлемое решение по транзиту газа

Как сообщало ИА REGNUM, подобные заявления о готовности России сохранить транзит газа через Украину президент РФ делал и ранее — на пресс-конференции в Сочи 4 декабря, однако отмечал неприемлемость предлагаемых Киевом условий.
REGNUM 06:55
Общество

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Ведомости 02:38
Политика

Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже

На саммит «нормандской четверки» президент Владимир Путин отправляется с желанием помочь урегулированию конфликта на Донбассе и серьезным настроем, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:14
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать на обвинения Певцова

Телеведущий Владимир Познер сообщил, что не станет отвечать на нападки актера Дмитрия Певцова.
Ruposters.ru 04 декабря в 05:58
Происшествия

В Челябинске маршрутка протаранила остановку

В Челябинске на проспекте Победы утром 6 декабря маршрутка выехала на остановку. Есть пострадавшие, пишет 74.ru.
REGNUM 00:32
Общество

Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию

Телеведущий Иван Ургант пофантазировал, какие вопросы могли бы задать премьер-министру Дмитрию Медведеву телеканалы, которые не пригласили на беседу с премьером.
Lenta.ru 06:57
Происшествия

Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии

В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.
RT на русском 05:14
Армия и оружие

Неизвестные напали на американскую военную базу в Сирии

Неизвестные атаковали военную базу США в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на северо-востоке провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.
Известия 05:01
Космос

Ученый обозначил вероятность столкновения с Землей астероида

Телеканал 360° 04 декабря в 16:07
Общество

США назначили награду в $5 млн за информацию о хакере из России

Государственный департамент Соединенных Штатов заявил, что тому, кто предоставит информацию о местонахождении лидера хакерской группировки Evil Corp Максима Якубца, выплатят $5 млн.
Gazeta.SPb вчера в 13:51
Кино

Актер, сыгравший Аладдина, заявил, что стал заложником одной роли

Канадский актер Мена Массуд, который сыграл Аладдина в одноименном фильме Гая Ричи, рассказал, что после выхода картины, не получил ни одного приглашения на пробы, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 04 декабря в 04:07
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Газета.Ru 01:16
Политика

Турция рассказала о вынужденной покупке российских С-400

Lenta.ru 06:52
Армия и оружие

Украина обвинила российских «казаков» во внесудебных казнях в Донбассе

Росбалт вчера в 14:44
Футбол

Габулов покинул пост президента «Алании»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов завершил работу на посту президента Алании, сообщает официальный сайт телеканала 360.
Советский спорт 03:00
Кино

IMDb назвал самых популярных актеров 2019 года

Портал IMDb составил рейтинг самых популярных актеров 2019 года.
Культуромания 04:40
Политика

В Кремле не считают псевдодоклады об имуществе чиновников за источник

В Кремле всегда полагаются на информацию, исходящую из соответствующих органов, относительно того, кому из чиновников и их супругов принадлежит то или иное имущество, а псевдодоклады в качестве источников информации не рассматривают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:48
Политика

Китай ввел санкции в отношении дипломатов США

«В ответ на введенные Госдепартаментом США ограничения для китайских дипломатов, которые начали действовать в октябре этого года, Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры»,— сказала госпожа Чуньин на брифинге.
Коммерсантъ 06:38
Здоровье

Медики назвали причины повышенного давления по утрам

К причинам высокого давления по утрам медики отнесли некорректный прием лекарств.
Волга-Медиа вчера в 21:33
Общество

Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать

Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
RT на русском вчера в 22:00
Политика

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

Lenta.ru 04:51
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru 03:42
Происшествия

Участника ДТП в Петербурге 104 раза привлекали за превышение скорости

РИА Новости 04:40
Политика

В Донбассе отказались пустить к себе украинских силовиков

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании муниципальной стражи в Донбассе не будет принято.
Lenta.ru 06:37
Общество

«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы

РИА Новости 04 декабря в 09:19
Происшествия

Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали.
РБК 05:51
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия 04 декабря в 09:47
Общество

Издание The Bell обнаружило еще один бывший бизнес-джет ВТБ

Судя по географии и хронологии полетов, в 2016-2017 годах самолет могли использовать чиновники администрации президента.
Эхо Москвы 05:37
Общество

Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов

«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
РБК 05:30
Игры

На следующей неделе в Fallout 76 начнётся новогоднее событие

Разработчики из Bethesda Game Studios объявили, что уже на следующей неделе в Fallout 76 начнётся новогоднее событие и пройдут бесплатные выходные.
Игромания.ру 06:26
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