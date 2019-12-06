Общество
Московский КомсомолецВ ФСБ вскрылись крупные хищения при строительстве погранзастав
Следственный комитет РФ расследует обстоятельство пропажи денег, выделенных на строительство погранзастав и постов ФСБ. По данному делу задержан замначальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрий Сулин.
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с чего всё началось
Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено заместителю начальника управления капитального строительства (УКС) службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину. Ущерб от его действий оценивается как минимум в стоимость двух застав.Коммерсантъвчера в 17:51
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Армия и оружие
Украина обвинила российских «казаков» во внесудебных казнях в Донбассе
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Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов завершил работу на посту президента Алании, сообщает официальный сайт телеканала 360.
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IMDb назвал самых популярных актеров 2019 года
Портал IMDb составил рейтинг самых популярных актеров 2019 года.
Политика
В Кремле не считают псевдодоклады об имуществе чиновников за источник
В Кремле всегда полагаются на информацию, исходящую из соответствующих органов, относительно того, кому из чиновников и их супругов принадлежит то или иное имущество, а псевдодоклады в качестве источников информации не рассматривают, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Китай ввел санкции в отношении дипломатов США
«В ответ на введенные Госдепартаментом США ограничения для китайских дипломатов, которые начали действовать в октябре этого года, Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры»,— сказала госпожа Чуньин на брифинге.
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Медики назвали причины повышенного давления по утрам
К причинам высокого давления по утрам медики отнесли некорректный прием лекарств.
Общество
Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать
Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
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Предложение президента Украины Владимира Зеленского о создании муниципальной стражи в Донбассе не будет принято.
Общество
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Происшествия
Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
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Общество
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Судя по географии и хронологии полетов, в 2016-2017 годах самолет могли использовать чиновники администрации президента.
Общество
Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
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Разработчики из Bethesda Game Studios объявили, что уже на следующей неделе в Fallout 76 начнётся новогоднее событие и пройдут бесплатные выходные.