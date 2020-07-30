Общество
RT на русскомВ ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
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Военнослужащий Черноморского флота задержан в Севастополе по подозрению в госизмене
Интерфакс - Россия02:31
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Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов опроверг наличие вида на жительство (ВНЖ) в Испании, а вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев — наличие грин-карты США.
Коммерсантъ 06:35
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Суд арестовал боксера, участвовавшего в смертельной драке в Барнауле
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Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
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Бывшая участница юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова сообщила о том, что нашла работу в новом проекте перевоплощений на телеканале СТС.
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