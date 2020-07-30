Общество
RT на русскомВ ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
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Военнослужащий Черноморского флота задержан в Севастополе по подозрению в госизмене
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Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
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