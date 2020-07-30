В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

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