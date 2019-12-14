Это на 143 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

с чего всё началось

В Федеральной службе судебных приставов РФ уточнили точное количество должников, на которых наложен запрет на выезд за границу. Об этом 14 декабря сообщает РИА Новости. По данным ведомства, на 1 ноября постановления о временном запрете выезда за рубеж вынесены в отношении 3,4 млн граждан России.

В ФССП скорректировали информацию о числе невыездных граждан России

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