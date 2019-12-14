Общество

REGNUMREGNUMВ ФССП скорректировали информацию о числе невыездных граждан России

В Федеральной службе судебных приставов РФ уточнили точное количество должников, на которых наложен запрет на выезд за границу. Об этом 14 декабря сообщает РИА Новости. По данным ведомства, на 1 ноября постановления о временном запрете выезда за рубеж вынесены в отношении 3,4 млн граждан России.
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с чего всё началось

Граница долга: около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными

Это на 143 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
Известия12 декабря в 16:01

Подробнее о событии

В ФССП скорректировали информацию о числе невыездных граждан России

REGNUM09:02

ФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян

Известия06:12

Приставы опровергли публикации СМИ о десятках миллионов невыездных должников

ТАСС03:25

Приставы ответили на сообщения о числе потенциально невыездных россиян

РБК03:56

Приставы опровергли данные о десятках миллионов невыездных россиян

Интерфакс06:24

ФССП опровергла данные о десятках миллионов невыездных россиян

РИА Новости03:18

Стало известно, из-за чего почти 25 миллионам россиян могут запретить выезд из страны

UfacityNews.ruвчера в 08:31
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Политика

МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе

Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 06:30
Общество

Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
РБК 02:01
Политика

В ДНР ответили на предложение распустить Народную милицию республики

Депутат Народного совета ДНР Александр Куренков прокомментировал заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, который призвал к роспуску Народной милиции самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, чтобы провести выборы в Донбассе.
Газета.Ru 09:24
Кино

На «Союзмультфильме» показали продолжение мультфильма «Умка»

Продолжение дилогии "Умка" о белом медвежонке выйдет в онлайн кинотеатре Ivi 17 декабря, на официальном канале "Союзмультфильма" в YouTube он появится 23 декабря.
РИА Новости 06:10
Экономика

Рекордный урожай не остановил рост цен на яблоки

РБК 01:12
Политика

Зеленский внес в Раду закон о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о внесении изменений в конституцию, касающихся децентрализации власти.
BFM.ru 02:03
Политика

В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час

Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
RT на русском 11:02
Футбол

«Лестер» потерял очки в матче АПЛ с «Норвичем»

«Норвич» с 12 очками находится в зоне вылета — на 19-м месте. Ранее сообщалось, что «Челси» проиграл «Борнмуту» в матче АПЛ.
RT на русском 12:29
Армия и оружие

Расчёты комплекса «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью

В Астраханской области расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учений отразили атаку условного противника.
RT на русском 12:19
Биатлон

Драчёв объяснил ситуацию с биатлонистом Бабиковым

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, почему Антон Бабиков уехал с этапа Кубка мира по биатлону в Россию.
News.ru 10:52
Спорт

Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Давосе, Ретивых — пятый

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
Матч ТВ 10:07
Политика

Турция запросила у США покупку системы ПРО Patriot

Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли.
РИА Новости 07:13
Культура

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил вазелин чиновникам

РИА Новости 09:00
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией.
Вести.Ru 11:10
Происшествия

Полиция возбудила дело после обстрела машины рэперов в Липецке

Полиция Липецка возбудила дело о хулиганстве в отношении мужчины, выстрелы которого, вероятно, услышали рэперы HammAli & Navai из машины.
Известия 09:39
Происшествия

В ФСИН сообщили о попытке провокации в СИЗО в Астраханской области

Сотрудники ФСИН предотвратили провокацию вновь прибывших заключенных в СИЗО №2 в Астраханской области.
REGNUM 11:17
Футбол

Орешкин пообещал, что ВЭБ не будет вмешиваться в управление ЦСКА

Министр экономического развития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин сообщил, что банк не будет вмешиваться в оперативное управление ПФК ЦСКА.
Коммерсантъ 08:13
Авто

В РФ введут новый документ на автомобиль

В РФ хотят ввести новый документ для транспортного средства.
Уфимские Заметки вчера в 08:40
Хоккей

Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею в серии буллитов одержала победу над командой Чехии (4:3) во втором матче Кубка Первого канала.
РИА Новости 10:18
Политика

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Известия вчера в 11:13
Наука

Малышева прокомментировала список вызывающих бессонницу продуктов

Малышева пояснила, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов также может вызвать ожирение и стать причиной образования раковых заболеваний.
Lenta.ru 07:34
Политика

Пристайко рассказал о заданиях Зеленского к «нормандскому саммиту»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что перед следующей встречей в "нормандском формате" Киеву предстоит решить четыре задачи.
РИА Новости Крым 11:52
Происшествия

СК начал проверку после падения башенного крана на Урале

Следователи начали проверку по факту падения башенного крана на проезжую часть в субботу в городе Карпинске Свердловской области, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 06:22
Экономика

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 19:47
Общество

В России четверть школ запретила пользоваться телефонами на уроках

Министр просвещения России Ольга Васильева заявила, что более 10,6 тыс. — почти четверть — российских школ ограничили использование телефонов во время занятий.
RT на русском 03:28
Политика

МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
Рамблер вчера в 07:53
Общество

Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России

В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Коммерсантъ 03:45
Политика

Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
Вести.Ru 10:18
Игры

Microsoft показала консоль Xbox Series X

Приставка получила название Xbox Series X. Отмечается, что процессор новой консоли будет в 4 раза мощнее Xbox One X, в ней будет поддерживаться трассировка лучей, 8K (от 60 FPS до 120 FPS) Выход Xbox Series X намечен на конец 2020 года.
Матч ТВ 03:46
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