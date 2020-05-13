Политика

Газета.RuГазета.RuВ Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

В Facebook заявили, что Instagram-аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был заблокирован из-за санкций против него, передает РИА "Новости". По словам представителя компании, Facebook действует в рамках законодательства США.
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с чего всё началось

В Facebook объяснили удаление аккаунта Кадырова в инстаграме

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в инстаграме удалили из-за санкций против него, сообщил РИА Новости представитель Facebook.
РИА Новости03:53

Подробнее о событии

Аккаунт Кадырова в Instagram снова заблокировали

Интерфакс05:10

Facebook заблокировал Instagram Кадырова из-за санкций

РБК04:47

Facebook заблокировал используемый для прямых эфиров Кадырова аккаунт в Instagram

ТАСС04:44

Facebook объяснил блокировку страницы Кадырова в Instagram

Фонтанка.Ру04:16

В Facebook объяснили, почему Кадыров лишился аккаунта

URA.Ru05:06

В Facebook объяснили удаление аккаунта Кадырова в инстаграме

РИА Новости03:53

В Facebook объяснили, почему вновь заблокировали аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram

Znak.com04:23
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
Экономика

ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил прогноз, согласно которому российский ВВП в 2020 году упадет на 4,5%.
Газета.Ru 04:19
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС вчера в 07:01
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Общество

Школьные экзамены в России могут приравнять к ЕГЭ и ОГЭ

ЕГЭ и ОГЭ не отменят, но Правительство России может приравнять к ним итоги школьных экзаменов.
Регион online 04:30
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Ведомости вчера в 17:49
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Спорт

Умер главный тренер женской сборной России по борьбе

Коммерсантъ 01:57
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Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
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Политика

Кедми сообщил об угрозе военного конфликта между США и Китаем

Яков Кедми убежден, что подобные недружественные действия Америки обязательно приведут к ответным шагам со стороны КНР.
Военное дело 04:33
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Общество

Оскорблявшую детей работницу соцприюта в Уфе отстранили от работы

Сотрудница социального приюта в Уфе, которая нецензурно выражалась и оскорбляла детей, отстранена от работы до завершения проверки, сообщили ТАСС в среду в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
ТАСС 03:27
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Общество

Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом

У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
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Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Интерфакс 05:33
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Общество

Минздрав назвал сроки появления первых вакцин от коронавируса

Первые препараты для вакцинации от коронавируса SARS-CoV-2 появятся ближе к концу июля в случае успешных клинических испытаний.
Lenta.ru 06:00
Общество

В Петербурге полторы тысячи медиков заразились коронавирусом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что с начала пандемии в городе коронавирусом COVID-19 заразились 1465 медицинских работников.
Московский Комсомолец 05:19
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Экономика

Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина

Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
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Общество

Супруга Пескова Татьяна Навка заразилась коронавирусом

Супруга Дмитрия Пескова Татьяна Навка сообщила, что тоже заразилась COVID-19 и находится в больнице, как и муж.
НТВ вчера в 09:16
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Игры

Навеки потеряна: новые скриншоты ранней и более мрачной версии Diablo III, которую Blizzard отменила

3DNews 05:06
Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов

Официальный курс рубля снижается к доллару и евро. Об этом следует из данных Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:16
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Религия

Полиция Черногории задержала епископа Сербской православной церкви

В Черногории полиция задержала епископа Сербской православной церкви Иоанникия.
РЕН ТВ вчера в 16:42
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Культура

Саратовский музей краеведения представил онлайн-выставку с технологией дополненной реальности

Экспозиция дополнена интерактивными элементами – специально подготовленными статьями и фотоматериалами, которые рассказывают о вкладе саратовцев в Победу над фашистской Германией.
Газета Культура вчера в 13:07
Общество

В Краснодарском крае с 1 июня заработают санатории

Напомним, что на Кубани санатории и гостиницы перестали принимать бронь и посетителей с конца марта.
Evo-rus.com вчера в 13:42
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Общество

«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
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Футбол

«Впервые вижу, чтобы игрок так комментировал слухи». Румменигге о словах Вернера про «Баварию»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал высказывания форварда «Лейпцига» Тимо Вернера о мюнхенском клубе.
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Общество

Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь

Министерство финансов предложило бесплатно распределить между российскими регионами 21 миллион литров конфискованного нелегального алкоголя для производства антисептиков.
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Происшествия

Верховный суд Крыма возобновил дело о преступлениях нацистов

Верховный суд Республики Крым возобновил расследование дела о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в период Великой Отечественной войны.
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Гаджеты

SteelSeries выпустила новую версию самого продаваемого геймпада для iPhone, iPad, Mac и Apple TV

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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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Общество

Польша продлила закрытие границ из-за коронавируса

Польша продлила закрытие своих границ в связи с эпидемией коронавируса до 12 июня, говорится в сообщении МВД страны.
РИА Новости 05:19
Общество

Павел Дуров закрыл блокчейн-проект TON

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Общество

В Самарской области заболели коронавирусом еще 79 человек

В Самарской области подтверждено уже 1162 случая заболевания коронавирусом.
SamRU.ru 04:22
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