Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Финляндии цены на энергию впервые опустились ниже нуля

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Падение цен началось в 18-19 часов вечера, и уже между полночью и часом ночи они опустились ниже нуля — до -9 евроцентов за мегаватт-час.
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