Общество
Газета.RuВ Финляндии хотят отменить визы для петербуржцев
С предложением создать особую экономическую зону, состоящую из городов на юго-востоке Финляндии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выступил мэр финского города Савонлинна Янне Лайне. Об этом сообщает издание Uutisvuoksi.
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с чего всё началось
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил создать особую экономическую зону (ОЭЗ), которая объединит Юго-Восточную Финляндию, Петербург и Ленобласть, сообщает финское издание Uutisvuoksi.DP.RU07:10
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