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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В Финляндии назвали Италию страной-зомби

Журналист К-Г Бакхольм подчеркивает, что правительство Италии не в силах своими силами справиться с навалившимися на экономику проблемами. Тем самым итальянские власти делают другие государства Евросоюза заложниками ситуации.В источнике
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Известия

Финское издание назвало Италию «страной-зомби»

Известия03:19
ИноСМИ

HBL (Финляндия): Фонд восстановления не спасет Европу (Hufvudstadsbladet)

ИноСМИвчера в 04:04
Газета.Ru

В ЕС назвали Италию несамостоятельной страной-зомби

Газета.Ru01:57
РЕН ТВ

В Финляндии назвали Италию несамостоятельной «страной-зомби»

РЕН ТВ00:54
Ореанда-Новости

СМИ назвало Италию страной-зомби, которая выживает только благодаря поддержке Евросоюза

Ореанда-Новости00:20
Lenta.ru

Италию назвали несамостоятельной страной-зомби

Lenta.ru22:58
ИА Красная Весна

В Финляндии назвали Италию страной-зомби

ИА Красная Весна02:03

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры
РИА Новости09:55
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«Единая Россия» намерена снизить влияние аптечных сетей на рынок

По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, партия намерена закрепить в тексте закона четкое определение аптечной сети и ограничить 20 процентами ее долю на рынке в границах одного административно-территориального образования.
Курс делавчера в 03:55
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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