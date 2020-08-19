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Журналист К-Г Бакхольм подчеркивает, что правительство Италии не в силах своими силами справиться с навалившимися на экономику проблемами. Тем самым итальянские власти делают другие государства Евросоюза заложниками ситуации.В источнике
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