Случаи заболевания пневмонией, вызванной новым вирусом, подтверждены уже в 15 странах. В России заразившихся нет, но риск проникновения коронавируса в страну существует. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Финляндии

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