Здоровье
ИнтерфаксВ Финляндии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Финляндии, сообщает портал телерадиовещания Yle. Отмечается, что заболевание диагностировано у 32-летней китайской туристки, которая приехала в Финляндию пять дней назад из города Ухань, считающегося эпицентром распространения вируса.
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Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании зимней сессии в среду подтвердила полномочия делегации РФ.
Общество
Песков: в Кремле не принимают особых мер против коронавируса
Пресс-секретарь отметил, что график работы в Кремле очень напряженный.
Политика
В Раде предложили отправить в поход на Крым «тех, кто уже пожил»
Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев заявил, что так называемый "марш достоинства" на Крым сопряжен с серьезными рисками для его участников.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Спорт
WADA выявило манипуляции с данными 145 российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обнаружило различные манипуляции с данными 145 из 298 спортсменов в московской антидопинговой лаборатории.
Футбол
Лучший бомбардир «Крыльев Советов» перейдет в «Спартак»
Павел Андреев, агент форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, заявил, что футболист в ближайшее время перейдет в московский «Спартак».
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
Религия
Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище
Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в среду, 29 января, сообщает ТАСС.
Космос
Телескоп Spitzer получил потрясающие снимки туманности Тарантул
29.01.2020 Уже завтра, 30 января, завершается миссия космического телескопа НАСА Spitzer.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детский сад в Лондоне
Вчера Кейт Миддлтон пообщалась с пациентами детской больницы в Лондоне, а сегодня нанесла официальный визит в детский сад Stockwell Gardens.
Политика
Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима
Посольство США в Дании признало свою ошибку в публикации об освобождении нацистского лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Политика
Володин прокомментировал заявление Зеленского о Второй мировой войне
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне сделано в угоду европейским странам и США.
Футбол
«Арсенал» объявил о подписании Пабло Мари
Футбол
Агент Кокорина опроверг перевод футболиста в дубль «Зенита»
Кирилл Логинов, агент и отчим нападающего «Зенита» Александра Кокорина, отреагировал на заявление жены футболиста Дарьи Валитовой о том, что игрок до конца сезона будет тренироваться и играть с дублирующим составом петербургского клуба.
Общество
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Единоборства
Боец ММА Александр Емельяненко отбыл наказание и вышел на свободу
После семисуточного ареста за дебош известный боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко вышел на свободу 28 января, сообщает интернет-портал «Кубанские новости».
Шоу-бизнес
Папарацци опубликовали фото Анны Курниковой накануне родов
Недавно испанские папарацци опубликовали в журнале HOLA снимки, на которых Курникова и ее возлюбленный Энрике Иглесиас катаются на яхте.
Гаджеты
Характеристики складного смартфона Galaxy Z Flip появились в Сети
Samsung только готовится представить новый складной смартфон Galaxy Z Flip, но возможные характеристики устройства уже утекли в Сеть.
Общество
Boeing отчиталась о своих убытках
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Футбол
Гол Паредеса помог «ПСЖ» обыграть «По» в матче Кубка Франции
Футболисты «ПСЖ» вышли в ¼ финала Кубка Франции, одолев на выезде команду «По». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу чемпиона страны.
Киберспорт
SumaiL об OG: «Наша цель — выиграть еще один The International»
Керри Самаил 'SumaiL' Хассан дал первое интервью после перехода в OG.
Игры
Sony назвала игры, которые войдут в февральскую подборку PS Plus
Sony представила игры, которые пополнят библиотеку PS Plus в ноябре.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Экономика
100 миллиардов долларов могут составить инвестиции «Лукойла» за 10 лет
Глава компании «Лукойл» Вагит Аликперов сообщил о том, что за 10 лет инвестиции предприятия могут составить порядка ста миллиардов долларов.
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.