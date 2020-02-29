с чего всё началось

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi. По мнению политика, данная инициатива может послужить своеобразным плацдармом для дальнейшего развития торгово-экономических связей между двумя странами.

В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев

Единоборства Александр Емельяненко показал, как будет бить Магу Исмаилова Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко наглядно показал, что будет происходить в клетке с Магомедом Исмаиловым, когда тот выйдет против него на бой.

Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.

Космос Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытаний Прототип разрабатываемого космического корабля Starship был уничтожен при взрыве в ходе испытаний на площадке американской компании SpaceX в штате Техас.

Армия и оружие США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.

Армия и оружие США помогут Турции воевать с Россией Ранее о готовности Турции воевать с Россией заявил советник Тайипа Реджепа Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки.

Происшествия В Челябинской области школьник умер во время урока Следственные органы проводят проверку после смерти на уроке в школе города Магнитогорска Челябинской области 9-летнего мальчика, сообщило в субботу следственное управление СК РФ по региону.