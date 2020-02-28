Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi. По мнению политика, данная инициатива может послужить своеобразным плацдармом для дальнейшего развития торгово-экономических связей между двумя странами.
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с чего всё началось
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил создать особую экономическую зону (ОЭЗ), которая объединит Юго-Восточную Финляндию, Петербург и Ленобласть, сообщает финское издание Uutisvuoksi
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Финляндия предложила безвизовый въезд для жителей Санкт-Петербурга

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Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая.
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Три человека скончались от химических ожогов, полученных в банном комплексе в Москве.
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После начала эпидемии коронавирусной пневмонии в Китае в январе этого года, выпущенная в 2011-м году британской Ndemic Creations Plague Inc. неожиданно обошла Minecraft в рейтинге самых популярных платных игр в американском App Store.
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Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы

Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
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Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
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Следы стоянок древних людей, относящиеся к периоду извержения супервулкана Тоба на острове Суматра, обнаружили на севере Индии на берегах реки Сон (одного из крупных притоков Ганга).
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Кулижников и Мурашов снялись с ЧМ в спринтерском многоборье

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В Москве госпитализировали общавшихся с больным коронавирусом иранцем

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Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия вчера в 16:02
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Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции

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"Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики", - цитирует слова Лаврова ТАСС.
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В России живут около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями

Около 16 тысяч человек с редкими (орфанными) заболеваниями живут в России, около 7,5 тысяч из них - дети, Минздрав на обеспечение пациентов наиболее дорогими лекарствами в 2020 году выделил более 61 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
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В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал трогательную Аллу Пугачеву с детьми

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Встреча прошла в Филадельфии на арене "Веллс Фарго Центр" в присутствии 19 581 зрителей и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:2.
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ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

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