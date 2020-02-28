Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi. По мнению политика, данная инициатива может послужить своеобразным плацдармом для дальнейшего развития торгово-экономических связей между двумя странами.
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с чего всё началось
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил создать особую экономическую зону (ОЭЗ), которая объединит Юго-Восточную Финляндию, Петербург и Ленобласть, сообщает финское издание Uutisvuoksi
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