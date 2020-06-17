Политика
Газета.RuВ Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия. Об этом сообщает портал iltalehti.fi со ссылкой на новую книгу политолога и экс-дипломата, бывшего эксперта финляндского МИДа Юкки Сеппинена.
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Финский экс-дипломат рассказал о планах Горбачева и Ельцина продать Карелию
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Бывший дипломат рассказал о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
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