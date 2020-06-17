Политика
Lenta.ruВ Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Советский Союз при президенте Михаиле Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии, заявил бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен. Об этом пишет портал iltalehti.fi со ссылкой на новую книгу Сеппинена.
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Финский экс-дипломат рассказал о планах Горбачева и Ельцина продать Карелию
ИА Красная Веснавчера в 23:22
Бывший дипломат рассказал о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Московский Комсомолецвчера в 22:24
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Газета.Ru вчера в 05:32
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
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Федеральные власти США назначили первую за 17 лет смертную казнь
Смертная казнь применяется 28 штатах США, но на федеральном уровне эта мера наказания не исполнялась с 2003 года.
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Общество
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Совет Федерации (СФ) предложил правительству России увеличить возраст детей, которым положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей, до 18 лет.
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Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
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В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
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Здоровье
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
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Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
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Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
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