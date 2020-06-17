Советский Союз при президенте Михаиле Горбачеве был готов начать переговоры о передаче Карелии, заявил бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен. Об этом пишет портал iltalehti.fi со ссылкой на новую книгу Сеппинена.

В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию

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