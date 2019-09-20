Происшествия
Газета.RuВ Финляндии возбудили дело о контрабанде волков из России
Всего же дело заведено на восьмерых человек, которым вменяются преступления по статьям "нарушение законов об охране животных при отягчающих обстоятельствах", "нарушение законов об охране животных", "нарушение законов об охране природы" и "контрабанда животных" Уголовного кодекса Финляндии.
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с чего всё началось
Запрещённое скрещивание собак и волков обернулось для жительницы Финляндии обвинением по нескольким уголовным статьям, сообщает 20 сентября Yle со ссылкой на полицию.Фонтанка.Рувчера в 09:36
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В Финляндии заявили о контрабанде волков из России для разведения волкособов
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