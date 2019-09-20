с чего всё началось

Полиция Хельсинки передала в прокуратуру материалы дела о нелегальном ввозе волков из России в Финляндию и выращивании гибридов собаки и волка - волкособов, что в Финляндии запрещено законом. Об этом сообщила в субботу телекомпания Yle.

В Финляндии возбудили дело о нелегальном ввозе волков из России

Армия и оружие ЛНР заявила о технике ВСУ в жилых районах у линии соприкосновения Народная милиция самопровозглашенной ЛНР выявила бронетехнику Вооруженных сил Украины в жилом районе Попасной у линии соприкосновения.

Наука Нейросети помогли дорисовать картины с полотен Пабло Пикассо Нередко под слоем краски итогового произведения искусства обнаруживают наброски работ или даже целые картины, а восстановить их внешний облик практически полностью помогает рентгенография.

Наука Financial Times узнала о квантовом превосходстве Google Компания Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, который может выполнять вычисления за пределами возможностей современных устройств.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

Происшествия Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.

Кино «Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья» Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Общество Лишь один самолёт «Соколов России» пролетит над Ижевском Управляет самолетом командир звена Соколов России, который принял решение о единоличном участии в авиашоу над Ижевском, - говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.

Происшествия В Нижневартовске задержали трех сторонников ИГ Трое сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) задержаны в Нижневартовске.

Политика Трамп прокомментировал сообщения о своём разговоре с Зеленским Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.

Политика Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой "Наше місто" прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.

Теннис Медведев вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Армия и оружие Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.

Энергетика Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.

Происшествия ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Политика Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

Происшествия В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали.