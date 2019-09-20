Происшествия
ТАССВ Финляндии возбудили дело о нелегальном ввозе волков из России
Полиция Хельсинки передала в прокуратуру материалы дела о нелегальном ввозе волков из России в Финляндию и выращивании гибридов собаки и волка - волкособов, что в Финляндии запрещено законом. Об этом сообщила в субботу телекомпания Yle.
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с чего всё началось
Запрещённое скрещивание собак и волков обернулось для жительницы Финляндии обвинением по нескольким уголовным статьям, сообщает 20 сентября Yle со ссылкой на полицию.Фонтанка.Рувчера в 09:36
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В Финляндии заявили о контрабанде волков из России для разведения волкособов
Петербургский дневниквчера в 10:42
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Армия и оружие
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Нередко под слоем краски итогового произведения искусства обнаруживают наброски работ или даже целые картины, а восстановить их внешний облик практически полностью помогает рентгенография.
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Компания Google создала самый мощный в мире квантовый компьютер, который может выполнять вычисления за пределами возможностей современных устройств.
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Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
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Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
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Газета.Ru вчера в 05:45
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Лишь один самолёт «Соколов России» пролетит над Ижевском
Управляет самолетом командир звена Соколов России, который принял решение о единоличном участии в авиашоу над Ижевском, - говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.
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В Нижневартовске задержали трех сторонников ИГ
Трое сторонников террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) задержаны в Нижневартовске.
Известия 10:10
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
REGNUM вчера в 04:42
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Трамп прокомментировал сообщения о своём разговоре с Зеленским
Президент США Дональд Трамп «не говорил ничего неправильного» во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
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«Зенит» назвал состав на матч с «Рубином»
«Зенит» объявил состав на матч десятого тура российской Премьер-лиги против «Рубина».
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Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1" поставила на место украинскую журналистку Янину Соколовскую в ходе обсуждения вопроса о транзите российского газа в ЕС.
Российская газета 07:21
Футбол
«Манчестер Сити» забил восемь мячей «Уотфорду» в матче АПЛ
"Манчестер Сити" с разгромным счетом обыграл "Уотфорд" в шестом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:00
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Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой "Наше місто" прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
RT на русском вчера в 21:30
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Медведев вышел в финал теннисного турнира в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге.
Газета.Ru 11:46
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Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
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Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
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На Украине неизвестные заблокировали вагоны с углем во Львовской области
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ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
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Известия вчера в 06:46
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Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
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В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека
В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали.
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Происшествия
Два сотрудника Росгвардии покончили с собой
Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
BFM.ru 05:16
Хоккей
«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ
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