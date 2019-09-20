Происшествия

ТАССТАССВ Финляндии возбудили дело о нелегальном ввозе волков из России

Полиция Хельсинки передала в прокуратуру материалы дела о нелегальном ввозе волков из России в Финляндию и выращивании гибридов собаки и волка - волкособов, что в Финляндии запрещено законом. Об этом сообщила в субботу телекомпания Yle.
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с чего всё началось
Запрещённое скрещивание собак и волков обернулось для жительницы Финляндии обвинением по нескольким уголовным статьям, сообщает 20 сентября Yle
 со ссылкой на полицию.
Фонтанка.Рувчера в 09:36

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В Финляндии завели дело о российских волкособах

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В Финляндии возбудили дело из-за контрабанды волков из России

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В Финляндии возбудили дело о нелегальном ввозе волков из России

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Фонтанка.Рувчера в 09:36
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Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
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Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
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Футбол

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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой "Наше місто" прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
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Армия и оружие

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Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.
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РИА Новости 10:16
Происшествия

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В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
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В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека

В американском штате Южная Каролина произошла стрельба в ночном клубе, в результате которой два человека погибли, не менее восьми пострадали.
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Происшествия

Два сотрудника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
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«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ

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