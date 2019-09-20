Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Финляндии возбудили дело о российских волкособах

Полиция Хельсинки направила в прокуратуру уголовное дело в отношении хозяйки фермы, которая подозревается в нелегальным ввозе волков из России и выращиванием волкособов в Финляндии.
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с чего всё началось
Запрещённое скрещивание собак и волков обернулось для жительницы Финляндии обвинением по нескольким уголовным статьям, сообщает 20 сентября Yle
 со ссылкой на полицию.
Фонтанка.Рувчера в 09:36

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В Финляндии возбудили дело о нелегальном ввозе волков из России

ТАСС08:07

В Финляндии возбудили дело из-за контрабанды волков из России

РИА Новости06:05

Разведение волкособов из российских волков в Финляндии посчитали преступлением. Заводчицу обвиняют в контрабанде и издевательстве над животными

Фонтанка.Рувчера в 09:36

В Финляндии завели дело о российских волкособах

Интерфакс02:11

Женщина незаконно ввозила из России в Финляндию волков

Gazeta.SPbвчера в 19:35

В Финляндии заявили о контрабанде волков из России для разведения волкособов

Петербургский дневниквчера в 10:42

В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам

РБК04:23
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Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

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В Одесской области в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика погибли девять человек.
Lenta.ru 09:51
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Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
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Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой "Наше місто" прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
RT на русском вчера в 21:30
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Тренер «Крыльев Советов» хочет пригласить в команду Павла Мамаева

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Космос

Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»

Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс продал долю в бизнес-центре «Романов двор» рядом с Кремлем структуре компании Avica экс-владельца «Тройки диалог» Рубена Варданяна.
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Два сотрудника Росгвардии покончили с собой

Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
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BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство»

Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.
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Гвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»

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Антон Алиханов, глава Калининградской области, решил ответить Джеффри ли Харригану, генералу Соединенных Штатов, рассказавшему ранее о плане прорыва российской ПВО.
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В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

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Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
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Религия

Российскому священнику пришлось объясниться за поддержку участников митингов

Клирик самарского храма Казанской иконы Божьей Матери протоиерей Дионисий Кузнецов, поддержавший открытое письмо в защиту участников несогласованных митингов в Москве, написал объяснительную.
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Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
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В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
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От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
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Энергетика

Экономист оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа

Политолог и экономист Александр Дудчак оценил озвученный украинским "Нафтогазом" тариф на транзит российского газа на 2020-2024 годы.
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Ким Кардашьян показала пораженное псориазом лицо

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Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.
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Волочкова научит Бузову садиться на шпагат

Балерина Анастасия Волочкова пообещала, что может научить телеведущую и певицу Ольгу Бузова садиться на шпагат.
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Бату Хасиков вступил в должность главы Калмыкии

Бату Хасиков официально вступил в должность главы Республики Калмыкия.
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