с чего всё началось

Полиция Хельсинки направила в прокуратуру уголовное дело в отношении хозяйки фермы, которая подозревается в нелегальным ввозе волков из России и выращиванием волкособов в Финляндии.

В Финляндии возбудили дело о российских волкособах

Происшествия В Одесской области девять человек погибли в ДТП с маршруткой Девять человек, по предварительным данным, погибли, двое получили травмы в результате столкновения маршрутки и грузовика в Одесской области, сообщила пресс-служба МВД Украины.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Политика Хуситы объявили о прекращении атак против Саудовской Аравии В США и Саудовской Аравии заявили, что при атаке использовалось иранское оружие, включая крылатые ракеты, и она исходила не с территории Йемена.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.

Происшествия Актер Павел Устинов вышел на свободу Актера Павла Устинова выпустили из московского СИЗО № 4 «Медведь».

Футбол Кальдерон: Перес не хотел видеть Роналду в «Реале» Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон отметил, что переход нападающего Криштиану Роналду в мадридский клуб десять лет назад был его заслугой, а не нынешнего руководителя клуба Флорентино Переса.

Гаджеты В России начались продажи iPhone 11 В России с 08:00 мск начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Энергетика «Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.

Армия и оружие Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.

Футбол Клиент БК выиграл ₽33 тыс. со ставки в ₽10 Клиент БК «Лига Ставок» собрал сумасшедший экспресс из 16 событий и сорвал неплохой куш со ставки в 10 рублей.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

Армия и оружие Пентагон признал провал Patriot после атак на НПЗ Саудовской Аравии Глава Объединенного комитета начальника штабов США Джозеф Данфорд заявил, что ни одна система ПВО и ПРО в мире, в том числе американская MIM-104 Patriot, не способна отразить атаку, подобную той, что произошла в Саудовской Аравии, когда дроны совершили нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco.

Происшествия Десять военных пострадали при взрыве боеприпаса в Казахстане В Казахстане десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольного взрыва фрагмента боеприпаса.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Политика Вместо новой украинской делегации на сессию ПАСЕ поедет старая По словам Гончаренко, Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, и таким образом действующим остается старый состав делегации.

Армия и оружие В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму В Сети появилось видео, как истребитель Су-27 совершает маневры над плато Мангуп в Крыму. Видеоролик опубликован в Instagram.

Кино BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство» Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.

Гаджеты Представлен смартфон Huawei Mate 30 Pro Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro пришел на смену Mate 20 Pro и занял в «иерархии» место на ступеньку выше P30 Pro.

Армия и оружие Рассекреченные донесения ЦРУ о жизни за «занавесом» Рассекреченные архивы ЦРУ показывают, как создавался социалистический лагерь с точки зрения американцев.

Политика Украинские пограничники опробуют американскую модель охраны границ В Госпогранслужбе Украины сообщили, что американские пограничники окажут помощь украинским коллегам по внедрению новой модели охраны границ страны.