Происшествия
Газета.RuВ Финляндии возбудили дело о российских волкособах
Полиция Хельсинки направила в прокуратуру уголовное дело в отношении хозяйки фермы, которая подозревается в нелегальным ввозе волков из России и выращиванием волкособов в Финляндии.
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с чего всё началось
Запрещённое скрещивание собак и волков обернулось для жительницы Финляндии обвинением по нескольким уголовным статьям, сообщает 20 сентября Yle со ссылкой на полицию.Фонтанка.Рувчера в 09:36
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В Финляндии заявили о контрабанде волков из России для разведения волкособов
Петербургский дневниквчера в 10:42
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Газета.Ru 07:44
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В Сети появилось видео уникальных маневров Су-27 между скалами в Крыму
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Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
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Украинские пограничники опробуют американскую модель охраны границ
В Госпогранслужбе Украины сообщили, что американские пограничники окажут помощь украинским коллегам по внедрению новой модели охраны границ страны.
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Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
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