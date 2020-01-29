Здоровье
Gazeta.SPbВ Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Обо всем сообщает финское издание Hufvudstadsbladet. Мужчину, прибывшего в Лапландию из Уханя, госпитализировали с подозрением на коронавирус. В ходе обследования выяснилось, что оно было оправдано – турист действительно болен.
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Энергетика
На Украине истощились месторождения газа
Более чем на 80% истощены запасы пяти ведущих газовых месторождений Украины.
Музыка
Звезда от России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» выступит в первом полуфинале, 12 мая.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек
Количество летальных исходов в Китае от нового типа коронавирса достигло 170 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти страны.
Политика
Посольство России отреагировало на новые санкции США
Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Интернет
Facebook следит за пользователями даже вне соцсети
Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
Политика
Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией
На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Армия и оружие
К службе готова: новая подлодка скоро отправится из Петербурга во Владивосток
Экипаж из 56-ти человек уже готов к службе, передаёт корреспондент 78.ru. Пока заряжаются аккумуляторы, в отсеке субмарины довольно шумно.
Авто
Убиться можно: российские водители рискуют жизнью из-за упрямства
У Mitsubishi и Toyota процент доехавших — менее 20%, у Subaru — 18,3%, у Nissan — 22,6%. Пресс-службы BMW и Ford на запрос «Известий» не ответили.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Происшествия
В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный
Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
Футбол
Кокорин в четверг прилетит на сбор «Зенита-2»
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Авто
Составлен рейтинг самых ликвидных автомобилей в РФ
Политика
Разделение детей на три сорта по языку признали на Украине
Наших детей поделили на три сорта по языку.
Политика
Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Футбол
«Ротор» арендовал Довбню у тульского «Арсенала»
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Политика
За проведение выборов в Крыму Канада ввела новые санкции против России
«Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении незаконной аннексии Россией Крыма и нелегитимных выборов, проведенных там осенью прошлого (2019) года», — заявил глава внешнеполитического ведомства Канады.
Общество
Лукашенко поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Общество
Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.
Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
На территории Елизовского района Камчатского края зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 29 января сообщает сайт Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН.