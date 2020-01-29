Здоровье

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ Финляндии подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Обо всем сообщает финское издание Hufvudstadsbladet. Мужчину, прибывшего в Лапландию из Уханя, госпитализировали с подозрением на коронавирус. В ходе обследования выяснилось, что оно было оправдано – турист действительно болен.
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Первый случай коронавируса подтвердился в Финляндии

Петербургский дневник12:53

В Финляндии зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом

РБК12:24

Китайский смертельный вирус проник в Финляндию

Lenta.ru11:20

В Финляндии подтвердился первый случай коронавируса

78.ru11:23

В Финляндии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом. Больной обнаружился в 50 км от российской границы

Фонтанка.Ру11:12

В Финляндии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом

Интерфакс11:05

Власти Финляндии выявили первый случай заражения коронавирусом

Радио Sputnik10:50
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Футбол

Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram

Газета.Ru 13:29
Энергетика

На Украине истощились месторождения газа

Более чем на 80% истощены запасы пяти ведущих газовых месторождений Украины.
REGNUM 20:06
Музыка

Звезда от России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» выступит в первом полуфинале, 12 мая.
Gazeta.SPb 08:42
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек

Количество летальных исходов в Китае от нового типа коронавирса достигло 170 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти страны.
Газета.Ru 19:04
Политика

Посольство России отреагировало на новые санкции США

Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
RT на русском 19:12
Интернет

Facebook следит за пользователями даже вне соцсети

Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
Faktom 01:17
Политика

Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией

На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Журналистская правда 11:47
Армия и оружие

К службе готова: новая подлодка скоро отправится из Петербурга во Владивосток

Экипаж из 56-ти человек уже готов к службе, передаёт корреспондент 78.ru. Пока заряжаются аккумуляторы, в отсеке субмарины довольно шумно.
78.ru 10:21
Авто

Убиться можно: российские водители рискуют жизнью из-за упрямства

У Mitsubishi и Toyota процент доехавших — менее 20%, у Subaru — 18,3%, у Nissan — 22,6%. Пресс-службы BMW и Ford на запрос «Известий» не ответили.
Известия 16:02
Политика

Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Lenta.ru 06:05
Происшествия

В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный

Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
ТАСС 08:56
Происшествия

Вахтовый автобус перевернулся в Якутии

ТАСС 20:26
Футбол

Кокорин в четверг прилетит на сбор «Зенита-2»

Матч ТВ 06:06
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 27 января в 09:00
Общество

В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Lenta.ru вчера в 09:12
Авто

Составлен рейтинг самых ликвидных автомобилей в РФ

Новые автомобили 10:21
Политика

Разделение детей на три сорта по языку признали на Украине

Наших детей поделили на три сорта по языку.
News.ru 18:25
Политика

Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Известия вчера в 14:08
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 05:46
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru 09:30
Футбол

«Ротор» арендовал Довбню у тульского «Арсенала»

Спорт-Экспресс 09:57
Космос

Получены самые детальные фотографии Солнца за всю историю наблюдений

Ин-спейс.ру 13:04
Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Наука

Потепление в Арктике изменило поведение Эль-Ниньо

N+1 07:55
Политика

За проведение выборов в Крыму Канада ввела новые санкции против России

«Сегодняшние санкции демонстрируют, что Канада и ее союзники едины в своем осуждении незаконной аннексии Россией Крыма и нелегитимных выборов, проведенных там осенью прошлого (2019) года», — заявил глава внешнеполитического ведомства Канады.
Красная весна 17:57
Биатлон

Сборная России победила в эстафете на юниорском ЧМ по биатлону

Pravda.Ru 07:27
Общество

Лукашенко поручил обсудить поставки нефти с Казахстаном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, передает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.
РБК 10:38
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru вчера в 03:45
Общество

Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем

Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.
РИА Новости 19:33
Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

На территории Елизовского района Камчатского края зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 29 января сообщает сайт Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН.
REGNUM 01:06
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
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