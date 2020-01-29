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Происшествия В Новокузнецке после оглашения приговора из суда сбежал осужденный Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.

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