Отрицательная цена на электроэнергию зафиксирована в Финляндии, впервые это произошло на спотовом рынке электричества Nord Pool 10 февраля, сообщает Yle. 22 февраля оптовая электроэнергия в стране тоже была почти бесплатной — по два евро за мегаватт-час, что на порядок меньше обычных цен.

В Финляндии зафиксирована отрицательная цена на электроэнергию

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