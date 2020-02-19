Общество
СолидарностьВ Финляндии зафиксирована отрицательная цена на электроэнергию
Отрицательная цена на электроэнергию зафиксирована в Финляндии, впервые это произошло на спотовом рынке электричества Nord Pool 10 февраля, сообщает Yle. 22 февраля оптовая электроэнергия в стране тоже была почти бесплатной — по два евро за мегаватт-час, что на порядок меньше обычных цен.
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Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
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Украина: Президентский рейтинг Зеленского составляет 40%
Если бы на Украине в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы нынешний президент страны Владимир Зеленский. которого готовы поддержать 40,1% Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, обнародованные сегодня, 24 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.
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В Одессе женщину убило упавшим деревом
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Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
Политика
Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»
Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
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В цирке в Южной Осетии во время выступления рысь напала на дрессировщика. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.
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«МЮ» разгромил «Уотфорд» в матче АПЛ
«Уотфорд» крупно уступил на выезде «МЮ». Матч 27-го тура АПЛ завершился со счетом 3:0 в пользу гостей.
Общество
Онищенко призвал запретить татуировки
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
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Китай разработал вакцину против коронавируса
Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.
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13 турецких военных погибли в сирийском Идлибе
Сегодня турецкое агентство Anadolu сообщило, что ВКС России нанесли удары по 18 населённым пунктам в сирийской провинции Идлиб.
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BMW отзывает в России почти 200 автомобилей
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Редакция французского издания GameGen разместила превью на ремейк Resident Evil 3 за 2 дня до снятия эмбарго.
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Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса
Европейские фондовые индексы переживают худший с июня 2016 года день на фоне опасений о том, насколько сильным окажется негативное влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на туристический рынок и рынок предметов роскоши, пишет Bloomberg.
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Компания Renault представила полностью электрическую модификацию хэтчбека Twingo, которую можно опознать по приставке "Z.E.", а также по определённым "штрихам" синего цвета.
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Акции российских компаний резко подешевели на торгах в Лондоне
Глобальные депозитарные расписки российских компаний, которые обращаются на Лондонской фондовой бирже, резко подешевели на фоне распространения коронавируса.
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Как передает издание Planet Today, рыбы из Африки могут использовать диапаузу, которая увеличивает продолжительность их жизни.
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В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
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