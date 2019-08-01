Экономика
РИА НовостиВ Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Отрицательная цена на электроэнергию означает, что энергокомпании при ее производстве уходят в убыток. При этом, как отмечают эксперты, конечные потребители не заметят изменения расчетов, в том числе из-за налогов, включенных в цену электричества, и различных условий индивидуальных контрактов.
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с чего всё началось
Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, позволяющей ветрогенераторам работать на полную мощность, в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.РИА Новости07:53
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В ходе еженедельного мониторинга на прошедшей неделе в целом по области зарегистрировано более 24,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ, показатель на 10 тысяч населения составил 57,6, что выше эпидемического порога на 13,9%. В Ростове-на-Дону зарегистрировано более 7 тысяч случаев, показатель на 10 тыс. населения составил 62, что на уровне эпидемического порога.
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«Манчестер Юнайтед» на выезде победил «Челси» в матче АПЛ
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Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
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