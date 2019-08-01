Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, позволяющей ветрогенераторам работать на полную мощность, в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.

с чего всё началось

Отрицательная цена на электроэнергию означает, что энергокомпании при ее производстве уходят в убыток. При этом, как отмечают эксперты, конечные потребители не заметят изменения расчетов, в том числе из-за налогов, включенных в цену электричества, и различных условий индивидуальных контрактов.

В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию

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