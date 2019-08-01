Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию

Отрицательная цена на электроэнергию означает, что энергокомпании при ее производстве уходят в убыток. При этом, как отмечают эксперты, конечные потребители не заметят изменения расчетов, в том числе из-за налогов, включенных в цену электричества, и различных условий индивидуальных контрактов.
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В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию

Из-за мягкой зимы и ветреной погоды, позволяющей ветрогенераторам работать на полную мощность, в Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию, следует из данных энергетической биржи Nord Pool.
РИА Новости07:53

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РИА Новости07:53

Отрицательную цену на электроэнергию зарегистрировали в Финляндии

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В Финляндии зафиксирована отрицательная цена на электроэнергию

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Отрицательная цена на электроэнергию была зарегистрирована из-за теплой зимы в Финляндии

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