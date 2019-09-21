Происшествия

РБКРБКВ Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам

В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране. По данному факту открыто уголовное дело, которое сейчас передано в прокуратуру, сообщает телеканал Yle Uutiset со ссылкой на полицию Хельсинки.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
Запрещённое скрещивание собак и волков обернулось для жительницы Финляндии обвинением по нескольким уголовным статьям, сообщает 20 сентября Yle
 со ссылкой на полицию.
Фонтанка.Рувчера в 09:36

Подробнее о событии

В Финляндии завели дело о российских волкособах

Интерфакс02:11

Финляндия объявила войну российским волкособам

Lenta.ru04:10

В сауне у жительницы Финляндии обнаружили незаконно вывезенных из России волков

Комсомольская правда03:37

В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам

РБК04:23

Женщина незаконно ввозила из России в Финляндию волков

Gazeta.SPbвчера в 19:35

В Финляндии заявили о контрабанде волков из России для разведения волкособов

Петербургский дневниквчера в 10:42

Разведение волкособов из российских волков в Финляндии посчитали преступлением. Заводчицу обвиняют в контрабанде и издевательстве над животными

Фонтанка.Рувчера в 09:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 06:01, Вашингтон
Политика

Киев отказался от участия в сессии ПАСЕ

Верховная Рада Украины не намерена посылать делегацию на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Вести.Ru 05:33
Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать беспилотники

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
Lenta.ru 05:35
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru вчера в 03:55
Происшествия

В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве

В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru вчера в 07:41
Политика

Трамп счел действия США на Украине бессмысленными

Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона на Украине бессмысленны и раздражают Россию.
Lenta.ru 02:54
Армия и оружие

Опубликовано видео успешного пуска ракеты комплекса «Искандер-М»

Накануне в Казахстане наши расчеты комплексов "Искандер-М" нанесли ракетный удар по лагерю условных террористов, который находился на расстоянии в сотни километров.
ТВ Центр вчера в 02:11
Происшествия

Два офицера Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Футбол

ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Life.ru вчера в 13:41
Футбол

Игру «Зенита» и «Рубина» посетят до 45 зрителей

Встречу десятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином» планируют посетить до 45 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба «Зенита».
Нева Спорт 05:34
Армия и оружие

Пентагон: атаку на саудовские НПЗ не мог отразить ни один комплекс ПВО

Ни одна отдельно взятая система противовоздушной и противоракетной обороны не может отразить атаку, подобную той, которая была совершена против Саудовской Аравии 14 сентября, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 19:27
Общество

Росгидромет озвучил прогноз на зиму

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Кино

Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение

Стоит отметить, что Карина уже не первый раз надевает данный аксессуар на выход. Видимо он ей дорог, просто нравится или и то и другое.
Paparazzi.ru 19 сентября в 06:02
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж

Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb 19 сентября в 15:28
Политика

МИД РФ отреагировал на претензии Франции к RT и Sputnik

«Неоднократно и наш президент выражал нашу позицию, состоящую в абсолютной недопустимости сегрегации СМИ по признаку либо принадлежности, либо непринадлежности к пропаганде», — отреагировал Буякевич.
ФАН 04:27
Футбол

Усэйн Болт: «Мбаппе может успешно играть в любой команде»

Думаю, он может успешно играть в любой команде.
Спорт-Экспресс 03:47
Футбол

Женщина попыталась попасть на ужин с Роналду, выдав себя за другую

Ранее футболист выразил желание найти трех женщин, которые работали в ресторане, чтобы пригласить их на ужин и отблагодарить.
Матч ТВ 02:41
Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Шоу-бизнес

Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы с Бондарчуком

Как писал News.ru, эксперты назвали стоимость платья, которое актриса Паулина Андреева выбрала для свадьбы с режиссёром Фёдором Бондарчуком.
News.ru 18 сентября в 07:45
Политика

На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек

Более двух тысяч человек приехали на штурм секретной военной базы "Зона 51" в американском штате Невада.
Газета.Ru вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца

Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Энергетика

«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Происшествия

Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих в Париже

Газета.Ru 04:23
Общество

В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности

В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Политика

Меланья Трамп оконфузилась на открытии памятника Джорджу Вашингтону

Первая леди США Меланья Трамп попала в неловкую ситуацию на открытии монумента Джорджу Вашингтону в американской столице.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика

Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Происшествия

Суд отправил обвиняемого в экстремизме шамана под подписку о невыезде

Суд избрал подписку о невыезде мерой пресечения для якутского шамана Александра Габышева, который шел в Москву, чтобы «изгнать Путина».
Ведомости 03:14
Происшествия

Павла Устинова освободили из СИЗО

ТАСС вчера в 06:34
Кино

Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа

UfacityNews.ru вчера в 11:17
Здоровье

ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе

От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 19 сентября в 08:36
Наука

OpenAI обучает ИИ командной работе в игре в прятки

В своей новой статье, опубликованной исследователями из некоммерческой организации OpenAI, занимающейся исследованиями в области искусственного интеллекта и прославившейся победой над чемпионами мира в компьютерной игре Dota 2, учёные описывают как агенты, контролируемые искусственным интеллектом, обучались как изощрённее искать и прятаться друг от друга в виртуальной среде.
3DNews 19 сентября в 13:33
Как работают Яндекс.Новости?
Главное