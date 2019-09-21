с чего всё началось

В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране. По данному факту открыто уголовное дело, которое сейчас передано в прокуратуру, сообщает телеканал Yle Uutiset со ссылкой на полицию Хельсинки.

В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам

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