Происшествия
РБКВ Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам
В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране. По данному факту открыто уголовное дело, которое сейчас передано в прокуратуру, сообщает телеканал Yle Uutiset со ссылкой на полицию Хельсинки.
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с чего всё началось
Запрещённое скрещивание собак и волков обернулось для жительницы Финляндии обвинением по нескольким уголовным статьям, сообщает 20 сентября Yle со ссылкой на полицию.Фонтанка.Рувчера в 09:36
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В сауне у жительницы Финляндии обнаружили незаконно вывезенных из России волков
Комсомольская правда03:37
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