Энергетика
REGNUMВ Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного
Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
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России вряд ли придется сокращать добычу нефти сверх квоты по новой сделке ОПЕК+, заявил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.РИА Новостивчера в 19:07
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