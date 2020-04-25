России вряд ли придется сокращать добычу нефти сверх квоты по новой сделке ОПЕК+, заявил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

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Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

В Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного

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