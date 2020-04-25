Энергетика

REGNUMREGNUMВ Fitch усомнились, что Россия сократит добычу нефти сверх обещанного

Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
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В Fitch оценили заявление Трампа о снижении Россией добычи нефти

России вряд ли придется сокращать добычу нефти сверх квоты по новой сделке ОПЕК+, заявил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
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В Киеве коронавирусом заболели более 1 тыс. человек — Минздрав

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
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В Крыму зафиксированы 10 новых заболеваний коронавирусом, — Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сегодня сообщил, что в регионе зарегистрированы 10 новых заражений коронавирусной инфекцией.
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Northrop Grumman похвалилась бомбежками Ирака, Афганистана, Сербии и Ливии

Американская военно-промышленная корпорация Northrop Grumman выпустила на YouTube рекламный ролик тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика B-2 Spirit.
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Названа средняя зарплата в Москве на начало года

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Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
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Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС

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В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
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Волонтеры завершили поиски 11-летней Ники Шемякиной, пропавшей в Уфе накануне. Напомним, девочка вышла из дома 24 апреля и не вернулась.
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