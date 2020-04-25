России вряд ли придется сокращать добычу нефти сверх квоты по новой сделке ОПЕК+, заявил РИА Новости старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

с чего всё началось

Москва, 25 апреля 2020, 05:29 — REGNUM России не придётся сокращать добычу нефти сверх оговоренной квоты по новой сделке ОПЕК+, сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Шоу-бизнес Тимати жёстко ответил Ксении Собчак на очередную критику Телеведущая считает, что многие отечественные знаменитости поднимают свои рейтинги дешёвыми способами, Тимати ответил Собчак ироничным постом в социальных сетях.

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 561

Общество Лукашенко подписал указ об учебном дне в школах 1 мая Стало известно, в частности, что президентом страны в целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года принято решение о переносе рабочего дня в учреждениях общего среднего образования с субботы, 2 мая, на пятницу, 1 мая.

Здоровье Около 90 медработников больницы в Симферополе оказались на обсервации Симферопольская клиническая больница переведена в режим обсерватора из-за выявленных заболеваний новой коронавирусной инфекцией у врачей медучреждения, в больнице находятся 29 пациентов и 87 медработников, сообщили власти республики.

Происшествия Жесткая посадка Ми-26 на Ямале попала на видео Вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа", на борту которого находились восемь человек, совершил жесткую посадку в Тазовском районе, на вертолетной площадке месторождения "Русское". 24

Общество Пенсионный фонд утвердил график доставки пенсий и выплат в мае Управление ФПС Тверской области утвердил график доставки пенсий с учетом всех выходных и праздничных дней.

Общество Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам. 1,6K

Общество Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио» Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора. В 2016 году она стала главным редактором «Русского радио».

Общество В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели. 3,4K

Общество Во Владимирской области выявлено 44 новых случая коронавируса Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области. 380

Общество Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС. 111

Авто Автомобили Toyota останутся без мотора V8 В ближайшие три года компания Toyota прекратит выпуск атмосферного мотора V8 5.7, который устанавливается на внедорожники Land Cruiser 200, Lexus GX 460 и LX 570, и ряд других моделей. 1

Экономика В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. 14

Происшествия У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус Более чем у 50 работников Корбалихинского рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус. Об этом сообщается на сайте региона 25 апреля. 18

Политика США и Китай сорвали конференцию G20 США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 292

Шоу-бизнес Джиган после лечения в клинике посвятил песню Самойловой Супруга скандального рэпера Джигана Оксана Самойлова пожаловалась в Instagram, что уже устала от самоизоляции и мечтает о прежней жизни. 5