Общество
Adindex.ruWildberries возглавил рейтинг крупнейших продавцов Рунета
Что касается рейтинга крупнейших продавцов товаров и услуг в Рунете, то в его основе — выручка без НДС (для традиционных ретейлеров) или оборот за вычетом возвратов (для компаний, имеющих значительную долю агентских продаж в структуре доходов).
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Происшествия
Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области
Гражданин Китая, приехавший в Курскую область в конце 2019 года, в феврале переболел ОРВИ, а вскоре после выписки был найден мертвым с признаками насильственной смерти.
Политика
Песков ответил на вопрос о низких доходах в России
Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
Происшествия
Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео
В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Политика
Путин призвал очистить от криминала важнейшие отрасли экономики
Президент России Владимир Путин призвал защитить важнейшие отрасли российской экономики от криминала. Об этом сообщает РИА "Новости".
Единоборства
Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем
Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
Происшествия
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Футбол
Владельцу «ПСЖ» предъявили обвинения по делу о правах на трансляцию ЧМ
Генеральный прокурор Швейцарии объявил, что владельцу «ПСЖ» и спортивных каналов BeIN Sports Нассеру Аль-Хелаифи предъявлено обвинение по делу по продаже прав на трансляцию чемпионата мира.
Экономика
Власти удвоят бюджет льготного автокредитования
Власти увеличат еще на 5 млрд рублей средства, выделяемые на льготное автокредитование по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2020 году.
Шоу-бизнес
51-летняя модель разделась и облилась краской ради благотворительности
Несколько фотографий модель выложила в свои социальные сети. Ради хороших снимков, 51-летняя Д’Эррико облилась красной краской.
Космос
В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона
Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон. В Оренбургской области это астрономическое тело видно в телескоп.
Политика
ЦИК создаст участки на рабочих местах для голосования по Конституции
Хотя сам день голосования планируется объявить выходным, "есть масса предприятий, где работа продолжается даже в выходные дни, и людям надо дать возможность проголосовать", объяснил позицию Булаев.
Общество
На Украине задержали протестующих из-за эвакуации граждан из Китая
Общество
В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
Общество
Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии
Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Общество
Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну
Ранний приход весны прогнозируется на европейской территории России и в Московском регионе, в частности, если судить по таким параметрам, как высота снега, начало ледохода и состояние почвы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Политика
Сергей Шнуров вступил в Партию роста
Футбол
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России осталась на прежнем месте
На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) 20 февраля появился новый рейтинг национальных команд.
Экономика
WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд
Авто
Geely отложила выпуск кроссовера Geely Coolray для России
Напомним, совсем недавно на предприятии «БелДжи» в Белоруссии стартовало производство нового кроссовера Geely Coolray, предназначенного, в том числе, и для российского рынка.
Политика
В Кремле прокомментировали невыдачу виз США российским дипломатам
Москва обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам, работающим в ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Происшествия
Появилось видео смертельного лобового ДТП на улице Красина в Твери
Портал TVTVER.RU сообщал о смертельном ДТП в районе дома № 51 на улице Красина в Твери – там, около 08:40, на полном ходу столкнулись Opel и Chevrolet.
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
Экономика
Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат
Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
Футбол
Дзагоев: не очень хотелось играть с «Картахеной», но свои страхи нужно перебарывать
Не очень хотелось, но свои страхи нужно перебарывать. Решил, что буду играть, нужно набирать дальше форму.
Экономика
Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов
Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Биатлон
Фуркад стал 12-кратным чемпионом мира по биатлону, победив в Антхольце
Шоу-бизнес
Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом
Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.