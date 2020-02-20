Общество

Adindex.ruAdindex.ruWildberries возглавил рейтинг крупнейших продавцов Рунета

Что касается рейтинга крупнейших продавцов товаров и услуг в Рунете, то в его основе — выручка без НДС (для традиционных ретейлеров) или оборот за вычетом возвратов (для компаний, имеющих значительную долю агентских продаж в структуре доходов).
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Forbes впервые оценил продажи в Рунете

Forbes01:16

Wildberries возглавил рейтинг крупнейших продавцов Рунета

Adindex.ru03:18

В Forbes назвали крупнейших онлайн-продавцов в России

Ivbg.ru06:56

Forbes: 10 крупнейших продавцов Рунета

CRE.RU07:19
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Происшествия

Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области

Гражданин Китая, приехавший в Курскую область в конце 2019 года, в феврале переболел ОРВИ, а вскоре после выписки был найден мертвым с признаками насильственной смерти.
Вести.Ru вчера в 10:30
Политика

Песков ответил на вопрос о низких доходах в России

Одна женщина обратилась к главе государства с вопросом о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, Путин в ответ заметил: "Думаю, что очень трудно".
РИА Новости 06:29
Происшествия

Момент жесткой посадки Ан-2 в Магадане попал на видео

В интернете появилось видео момента жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости 07:05
Наука

Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей

ToDay News Ufa вчера в 03:34
Армия и оружие

В районе турецкой военной операции в Идлибе заметили российские Су-35С

Lenta.ru 07:54
Политика

Путин призвал очистить от криминала важнейшие отрасли экономики

Президент России Владимир Путин призвал защитить важнейшие отрасли российской экономики от криминала. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:15
Единоборства

Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед боем

Чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Дионтей Уайлдер и экс-обладатель четырёх титулов Тайсон Фьюри устроили потасовку на пресс-конференции перед своим поединком.
RT на русском 00:54
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Футбол

Владельцу «ПСЖ» предъявили обвинения по делу о правах на трансляцию ЧМ

Генеральный прокурор Швейцарии объявил, что владельцу «ПСЖ» и спортивных каналов BeIN Sports Нассеру Аль-Хелаифи предъявлено обвинение по делу по продаже прав на трансляцию чемпионата мира.
Спорт-Экспресс 05:26
Экономика

Власти удвоят бюджет льготного автокредитования

Власти увеличат еще на 5 млрд рублей средства, выделяемые на льготное автокредитование по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в 2020 году.
110km.ru вчера в 23:47
Шоу-бизнес

51-летняя модель разделась и облилась краской ради благотворительности

Несколько фотографий модель выложила в свои социальные сети. Ради хороших снимков, 51-летняя Д’Эррико облилась красной краской.
ИнфоСМИ 03:59
Космос

В Оренбургском планетарии прокомментировали «День рождения» Плутона

Сегодня, 18 февраля, исполнилось 90 лет со дня открытия планеты Плутон. В Оренбургской области это астрономическое тело видно в телескоп.
Газета Оренбуржье 18 февраля в 02:14
Политика

ЦИК создаст участки на рабочих местах для голосования по Конституции

Хотя сам день голосования планируется объявить выходным, "есть масса предприятий, где работа продолжается даже в выходные дни, и людям надо дать возможность проголосовать", объяснил позицию Булаев.
Российская газета 04:39
Общество

На Украине задержали протестующих из-за эвакуации граждан из Китая

Комсомольская правда 07:44
Общество

В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
REGNUM вчера в 08:52
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru 06:33
Общество

Гидрометцентр пообещал москвичам раннюю весну

Ранний приход весны прогнозируется на европейской территории России и в Московском регионе, в частности, если судить по таким параметрам, как высота снега, начало ледохода и состояние почвы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Интерфакс 06:44
Политика

Сергей Шнуров вступил в Партию роста

Ведомости 05:24
Футбол

В обновленном рейтинге ФИФА сборная России осталась на прежнем месте

На официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА) 20 февраля появился новый рейтинг национальных команд.
Петербургский дневник 05:04
Экономика

WSJ: Victoria’s Secret оценили в $1,1 млрд

Ведомости 04:49
Авто

Geely отложила выпуск кроссовера Geely Coolray для России

Напомним, совсем недавно на предприятии «БелДжи» в Белоруссии стартовало производство нового кроссовера Geely Coolray, предназначенного, в том числе, и для российского рынка.
SpeedMe 03:18
Политика

В Кремле прокомментировали невыдачу виз США российским дипломатам

Москва обеспокоена ситуацией с невыдачей виз США российским дипломатам, работающим в ООН, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:17
Происшествия

Появилось видео смертельного лобового ДТП на улице Красина в Твери

Портал TVTVER.RU сообщал о смертельном ДТП в районе дома № 51 на улице Красина в Твери – там, около 08:40, на полном ходу столкнулись Opel и Chevrolet.
Tvtver.ru 03:16
Происшествия

В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

Газета.Ru 07:25
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Экономика

Названы регионы, где в 2020 году ожидается наибольший рост зарплат

Реальные заработные платы вырастут по России на 2,5% в 2020 году, при этом наибольший рост прогнозируется в пяти регионах - Татарстане, Якутии, Ленинградкой области, Ямало-Ненецком автономном округе и Пензенской области.
ТАСС 05:39
Футбол

Дзагоев: не очень хотелось играть с «Картахеной», но свои страхи нужно перебарывать

Не очень хотелось, но свои страхи нужно перебарывать. Решил, что буду играть, нужно набирать дальше форму.
Чемпионат 07:25
Экономика

Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов

Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
РБК 07:36
Биатлон

Фуркад стал 12-кратным чемпионом мира по биатлону, победив в Антхольце

iReactor вчера в 11:06
Шоу-бизнес

Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом

Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.
Известия 05:09
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