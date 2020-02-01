Экономика

Ivbg.ruIvbg.ruВ Forbes назвали крупнейших онлайн-продавцов в России

В Forbes впервые сформировали список самых крупных и дорогих онлайн-ретейлеров в России, продающих офлайн-товары и услуги в интернете. Топ ретейлеров от Forbes выглядит следующим образом: Wildberries – ₽223,5 млрд.
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Forbes впервые оценил продажи в Рунете

Forbes01:16

Forbes представил первый рейтинг крупнейших продавцов товаров и услуг в Рунете

Snob.ru08:12

В Forbes назвали крупнейших онлайн-продавцов в России

Ivbg.ru06:56

Forbes: 10 крупнейших продавцов Рунета

CRE.RU07:19
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Армия и оружие

Турция опровергла сообщения о просьбе к США поставить ЗРК Patriot

РЕН ТВ 11:11
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Общество

Белоруссия закупила российскую нефть без премии

Белоруссия закупила 160 тыс. т российской нефти без премии у трейдеров и с перевалкой в Литве.
Известия 10:53
Экономика

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Коммерсантъ вчера в 21:47
Происшествия

В Москве задержали гражданина США по делу о взяточничестве

СК просит Басманный суд Москвы арестовать гражданина США Джина Мирона Спектора, задержанного по делу о посредничестве во взятке.
РИА Новости 09:36
Кино

Кирилл Серебренников снимет фильм о Йозефе Менгеле

RT на русском вчера в 08:52
Происшествия

В Казани задержали трех участников экстремистской организации

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани трех членов ячейки запрещенной в РФ экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, изъято холодное оружие и экстремистская литература, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.
РИА Новости 11:09
Происшествия

Суд в Крыму арестовал готовивших теракт в Керчи подростков

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 18 апреля двух подростков, обвиняемых в подготовке терактов в Керчи, сообщила пресс-служба управления СК РФ по республике Крым и Севастополю.
РИА Новости 11:48
Общество

Кремль прокомментировал прибавку в 1 рубль к пенсии челябинки

Напомним, пенсионерка из Челябинска с 33-летним преподавательским стажем после индексации получила надбавку к пенсии в один рубль 10 копеек.
Челябинск Сегодня 10:21
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС вчера в 07:21
Здоровье

Из российских поликлиник уберут несколько кабинетов

В поправках к Положению об организации первичной медико-санитарной помощи сказано, что из российских поликлиник уберут сразу несколько кабинетов.
Бугульминская газета 05:04
Политика

Дания не согласна с предлагаемым бюджетом ЕС

Великобритания вышла из ЕС с 1 февраля 2020 года, однако Брюссель смог добиться от Лондона, что Великобритания продолжит платить взносы в бюджет сообщества до конца этого года, который также станет последним годом предыдущего семилетнего бюджетного цикла ЕС 2014-2020 годов.
ТАСС 12:08
Происшествия

В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

Газета.Ru 07:25
Политика

Премьер Украины вылетел в Новые Санжары, где жители не хотят принимать эвакуированных

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что он срочно вылетает в поселок Новые Санжары, где местные жители протестуют против доставки туда на карантин 73 человек, эвакуированных из Китая.
ТАСС 11:56
Кино

Okko эксклюзивно покажет самый кассовый российский фильм «Холоп»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил в четверг, что в эксклюзивном порядке покажет самый кассовый российский фильм "Холоп".
Газета.Ru 02:36
Гаджеты

Sony представила недорогой смартфон Xperia L4

Японская компания Sony официально презентовала новый недорогой смартфон под названием Sony Xperia L4.
Rusargument 09:54
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
Общество

Глава ФНС назвал миссию ведомства

Егоров подчеркнул, что ФНС необходимо осознавать, в чем заключается миссия ведомства.
Rambler News Service 06:52
Общество

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
ТАСС 04:50
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском вчера в 09:09
Происшествия

В Ярославской области при падении вертолета пострадал человек

Частный вертолет задел при взлете провода и упал на землю в Переславском районе Ярославской области, пострадал один человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 07:48
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском 09:16
Общество

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
BFM.ru 18 февраля в 07:18
Единоборства

Боксеры Уайлдер и Фьюри подрались перед чемпионским боем

В Лас-Вегасе в преддверии чемпионского боя в тяжелом весе между обладателем пояса по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри из Великобритании прошла традиционная дуэль взглядов, однако она переросла в потасовку между спортсменами.
РБК 05:12
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Шоу-бизнес

Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова

О своем самочувствии после четвертого кесарева сечения модель рассказала в своем Instagram.
Privet-Rostov.ru вчера в 23:52
Общество

Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
РИА Новости 06:39
Теннис

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Марселе

Российский теннисист Даниил Медведев победил итальянца Янника Синнера во втором круге турнира категории ATP-250 в Марселе.
Интерфакс-Спорт 12:06
Политика

Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.
RT на русском 05:30
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