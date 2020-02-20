В Forbes впервые сформировали список самых крупных и дорогих онлайн-ретейлеров в России, продающих офлайн-товары и услуги в интернете. Топ ретейлеров от Forbes выглядит следующим образом: Wildberries – ₽223,5 млрд.

В Forbes назвали крупнейших онлайн-продавцов в России

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