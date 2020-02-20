Общество

Ivbg.ruIvbg.ruВ Forbes назвали крупнейших онлайн-продавцов в России

В Forbes впервые сформировали список самых крупных и дорогих онлайн-ретейлеров в России, продающих офлайн-товары и услуги в интернете. Топ ретейлеров от Forbes выглядит следующим образом: Wildberries – ₽223,5 млрд.
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Forbes впервые оценил продажи в Рунете

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Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
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Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина.
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Алсу отметила, что каждое сообщение стоило денег. Лично она отправила 40 смс за дочь Микеллу.
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Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

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Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и еще четыре действующих генерала вступились за замначальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, арестованного по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.
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Опубликовано видео жесткой посадки Ан-2 в Магадане

В сети появилось видео жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане.
Газета.Ru 06:40
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Дзагоев: не очень хотелось играть с «Картахеной», но свои страхи нужно перебарывать

Не очень хотелось, но свои страхи нужно перебарывать. Решил, что буду играть, нужно набирать дальше форму.
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Силуанов назвал Сбербанк под руководством Грефа «конфеткой»

Сбербанк под управлением Германа Грефа работает эффективно, он сделал из него «конфетку».
RT на русском 09:03
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Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Газета.Ru 07:52
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В московском районе Раменки сотрудники частного охранного предприятия избили двух депутатов Мосгордумы

Эхо Москвы 07:01
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
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Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе ей проломит голову

RT на русском 01:44
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Nissan останавливает все свои заводы

В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.
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Забившая приемного сына до смерти россиянка села в тюрьму на 18 лет

Вологодский областной суд вынес приговор супругам Юлии и Евгению Блохиным за убийство и истязания шестилетнего приемного сына Степана Кукина.
Lenta.ru 08:06
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признали неисправным

Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу на ледоколе «Арктика» вышел из строя в ходе швартовых испытаний.
News.ru вчера в 07:20
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Кокорин выйдет с первых минут в товарищеском матче против «Астаны»

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Экс-полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову

Газета.Ru вчера в 10:55
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Милонов хочет запретить фильм Marvel c геями

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Владельцы смартфонов Galaxy получили странные сообщения от Samsung

Сегодняшнее утро владельцев смартфонов Samsung началось не с привычного пролистывания ленты новостей, а с уведомлений от службы Find My Mobile, которая используется для определения местонахождения устройства.
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Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

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Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Политика

В Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

В четверг, 20 февраля, в Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.
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Названо имя «российского шпиона» в Болгарии

Болгарская прокуратура обвинила так называемого российского шпиона Дениса Сергеева в покушении на убийство болгарского оружейного бизнесмена Эмилиана Гебрева и его сына Христо Гебрева, пишут СМИ.
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Общество

ЛНР отправила Киеву 58 тонн мелочи

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) отправили Киеву 58 тонн мелких монет в качестве платы за водоснабжение.
Lenta.ru 08:03
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