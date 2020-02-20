Общество
Ivbg.ruВ Forbes назвали крупнейших онлайн-продавцов в России
В Forbes впервые сформировали список самых крупных и дорогих онлайн-ретейлеров в России, продающих офлайн-товары и услуги в интернете. Топ ретейлеров от Forbes выглядит следующим образом: Wildberries – ₽223,5 млрд.
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Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе
Тайип Эрдоган заявил о готовности начать новую военную операцию в Идлибе.
Спорт
Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Происшествия
Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина
Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл выйдут из королевской семьи 31 марта
Ранее принц Гарри и Меган Маркл достигли договоренности с королевской семьей о прекращении исполнения обязанностей членов династии.
Шоу-бизнес
Алсу покупала голоса за дочь на шоу «Голос»
Алсу отметила, что каждое сообщение стоило денег. Лично она отправила 40 смс за дочь Микеллу.
Общество
На Украине задержали протестующих против эвакуации украинцев из КНР
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Общество
Пять генералов вступились за замглавы Генштаба Арсланова
Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров и еще четыре действующих генерала вступились за замначальника Генштаба генерал-полковника Халила Арсланова, арестованного по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей.
Происшествия
Опубликовано видео жесткой посадки Ан-2 в Магадане
В сети появилось видео жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане.
Футбол
Дзагоев: не очень хотелось играть с «Картахеной», но свои страхи нужно перебарывать
Не очень хотелось, но свои страхи нужно перебарывать. Решил, что буду играть, нужно набирать дальше форму.
Экономика
Силуанов назвал Сбербанк под руководством Грефа «конфеткой»
Сбербанк под управлением Германа Грефа работает эффективно, он сделал из него «конфетку».
Происшествия
В московском районе Раменки сотрудники частного охранного предприятия избили двух депутатов Мосгордумы
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Фигурное катание
Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе ей проломит голову
Авто
Nissan останавливает все свои заводы
В Nissan отметили, что первый сборочные линии прекратят работу уже 23 февраля. Первым на простой уйдет завод в Японии, а потом в Малайзии.
Происшествия
Забившая приемного сына до смерти россиянка села в тюрьму на 18 лет
Вологодский областной суд вынес приговор супругам Юлии и Евгению Блохиным за убийство и истязания шестилетнего приемного сына Степана Кукина.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признали неисправным
Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу на ледоколе «Арктика» вышел из строя в ходе швартовых испытаний.
Футбол
Кокорин выйдет с первых минут в товарищеском матче против «Астаны»
Происшествия
Экс-полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову
Кино
Милонов хочет запретить фильм Marvel c геями
Гаджеты
Владельцы смартфонов Galaxy получили странные сообщения от Samsung
Сегодняшнее утро владельцев смартфонов Samsung началось не с привычного пролистывания ленты новостей, а с уведомлений от службы Find My Mobile, которая используется для определения местонахождения устройства.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что сын Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от татуировок, обрамляющих его лицо.
Политика
В Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ
В четверг, 20 февраля, в Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.
Общество
Названо имя «российского шпиона» в Болгарии
Болгарская прокуратура обвинила так называемого российского шпиона Дениса Сергеева в покушении на убийство болгарского оружейного бизнесмена Эмилиана Гебрева и его сына Христо Гебрева, пишут СМИ.
Общество
ЛНР отправила Киеву 58 тонн мелочи
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) отправили Киеву 58 тонн мелких монет в качестве платы за водоснабжение.