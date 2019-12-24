Экономика
ЧемпионатВ Forbes назвали продавшего «Бруклин» Прохорова бизнесменом года
Российская редакция издания Forbes признала миллиардера Михаила Прохорова, продавшего клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс», бизнесменом года. В сентябре Прохоров завершил процедуру продажи «Бруклина» бизнесмену Джозефу Цаю.
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Политика
Киев отреагировал на пуск поездов по Крымскому мосту
Происшествия
Прокуратура проверяет 40 воинских частей после стрельбы в Забайкалье
Главная военная прокуратура России проводит проверки в 40 российских воинских частях после стрельбы в одной из частей в Забайкальском крае, устроенной солдатом Рамилем Шамсутдиновым.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 62 рублей впервые с лета 2018 года
На Московской бирже курс доллара опустился на 21 копейку и достиг 62,05 рубля. Но ранее "американец" в моменте ушел ниже 62 рублей.
Армия и оружие
Шойгу заявил о реализации НАТО новой антироссийской военной инициативы
НАТО ведет работу над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск.
Происшествия
У главы управления ФТС при обыске изъяты сотни тысяч долларов и евро
По данным следствия, генерал помог уйти от ответственности «лицам, совершавшим контрабанду денежных средств».
Политика
Зеленский подписал закон о перезапуске ГБР
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР).
Политика
Путин заявил, что российское оружие должно быть лучше мировых образцов
Президент РФ Владимир Путин, говоря о качестве российских вооружений, заявил, что это не игра в шахматы, где может устраивать ничья, Россия должна быть лучшей.
Политика
Лукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
Возможное вступление Украины в НАТО не добавит безопасности в регионе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Политика
Путин поручил отодвинуть железную дорогу от побережья Сочи
Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Водянова поздравила сына с 18-летием фотографией в трусах
Всемирно известная супермодель, уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса с 18-летием.
Политика
Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши
Российский президент Владимир Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.
Транспорт
В новогоднюю ночь проезд в московском транспорте станет бесплатным
Ранее москвичей просили заранее выбирать маршруты по центру города с учетом перекрытий, планируемых из-за новогодних гуляний.
Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Общество
В тайге Хабаровского края упал истребитель Су-57
Политика
Путин рассказал строителям Крымского моста о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин во время общения со строителями Крымского моста в вагоне поезда, следующего в Тамань, вспомнил, как ему по ночам звонил бизнесмен Аркадий Ротенберг.
Футбол
Окслейд-Чемберлен снова травмировался
Сегодня появилась информация о том, что полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен не сможет сыграть в ближайших матчах.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Политика
Сенат США поставил условия для снятия санкций с России
Сенат США принял поправки Линдси Грэма и Роберта Менендеса к санкционному законопроекту DASKA, которые устанавливают порядок введения и снятия ограничительных мер против России.
Политика
Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17
«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
Экономика
Силуанов: на начало декабря бюджет по нацпроектам исполнен на 80%
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на начало декабря по расходам на нацпроекты бюджет исполнен на 80 процентов, передает телеканал «Россия-24».
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Гаджеты
В Сети появился ролик с дизайном iPhone 12
Кино
Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Наука
Фотон телепортировали с одного чипа на другой
Физики впервые продемонстрировали процесс квантовой телепортации с одного кремниевого чипа на другой.
Экономика
Владельцем 81,8% банка «Уралсиб» стала вдова Владимира Когана
Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство.