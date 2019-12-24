Российская редакция издания Forbes признала миллиардера Михаила Прохорова, продавшего клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс», бизнесменом года. В сентябре Прохоров завершил процедуру продажи «Бруклина» бизнесмену Джозефу Цаю.

В Forbes назвали продавшего «Бруклин» Прохорова бизнесменом года

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