Экономика

ЧемпионатЧемпионатВ Forbes назвали продавшего «Бруклин» Прохорова бизнесменом года

Российская редакция издания Forbes признала миллиардера Михаила Прохорова, продавшего клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс», бизнесменом года. В сентябре Прохоров завершил процедуру продажи «Бруклина» бизнесмену Джозефу Цаю.
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Миграция миллиардов: главные сделки российских бизнесменов в 2019 году состоялись за пределами страны

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Главная военная прокуратура России проводит проверки в 40 российских воинских частях после стрельбы в одной из частей в Забайкальском крае, устроенной солдатом Рамилем Шамсутдиновым.
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На Московской бирже курс доллара опустился на 21 копейку и достиг 62,05 рубля. Но ранее "американец" в моменте ушел ниже 62 рублей.
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НАТО ведет работу над реализацией новой антироссийской концепции повышения боеготовности войск.
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По данным следствия, генерал помог уйти от ответственности «лицам, совершавшим контрабанду денежных средств».
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР).
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Президент РФ Владимир Путин, говоря о качестве российских вооружений, заявил, что это не игра в шахматы, где может устраивать ничья, Россия должна быть лучшей.
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Политика

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Глава РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей отодвинуть железную дорогу от побережья Черного моря в районе Сочи, и поручил Минтрансу просчитать стоимость проекта, передает ТАСС.
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Ранее москвичей просили заранее выбирать маршруты по центру города с учетом перекрытий, планируемых из-за новогодних гуляний.
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РИА Новости 06:33
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Окслейд-Чемберлен снова травмировался

Сегодня появилась информация о том, что полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен не сможет сыграть в ближайших матчах.
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Ракета-носитель «Протон-М» с метеоспутником стартовала с Байконура

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Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Сенат США поставил условия для снятия санкций с России

Сенат США принял поправки Линдси Грэма и Роберта Менендеса к санкционному законопроекту DASKA, которые устанавливают порядок введения и снятия ограничительных мер против России.
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Чижов заявил о готовности РФ предоставить Нидерландам данные по MH17

«Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — приводит его слова «РИА Новости».
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Силуанов: на начало декабря бюджет по нацпроектам исполнен на 80%

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на начало декабря по расходам на нацпроекты бюджет исполнен на 80 процентов, передает телеканал «Россия-24».
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Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице

Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
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Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
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В Сети появился ролик с дизайном iPhone 12

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Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
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Физики впервые продемонстрировали процесс квантовой телепортации с одного кремниевого чипа на другой.
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Вдова Владимира Когана Людмила получила 81,81% акций банка "Уралсиб" в рамках вступления в наследство.
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Михаил Прохоров
Российский предприниматель
Российский предприниматель и политик, миллиардер. Основатель оппозиционной партии «Гражданская платформа», бывший глава партии «Правое дело». Участник президентских выборов 4 марта 2012 года, на которых он занял 3-е место, получив 7,98% голосов избирателей. Учредитель и бывший президент частного инвестиционного фонда ОНЭКСИМ, президент Союза биатлонистов России в 2008-2014 годах, бывший владелец баскетбольной команды Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс».
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