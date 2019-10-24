Общество
RT на русскомВ Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes. Её состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд.
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с чего всё началось
Forbes не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова. 1. Приводимая нами оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и др.Forbes00:09
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Политика
Кучерена заявил, что Сноудену нравится жить в России
Экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену нравится жить в России, ему здесь достаточно комфортно, но если он захочет, его статус позволяет ему уехать в другую страну, заявил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ, Анатолий Кучерена.
РИА Новости 04:46
Происшествия
В Британии установили гражданство найденных в грузовике 39 погибших
Погибшие, чьи тела были обнаружены в грузовике в британском графстве Эссекс, оказались гражданами Китая.
РБК 07:18
Космос
Над Антарктидой озоновая дыра стала рекордно маленького размера
Находящаяся над Антарктидой озоновая дыра стала уменьшаться в размерах.
В городе R 22 октября в 15:59
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Общество
В Европейской России ожидается мокрый снег на следующей неделе
В европейской части России на следующей неделе (28 октября - 3 ноября) ожидаются похолодание и мокрый снег.
Газета.Ru 04:46
Армия и оружие
В МИД России заявили о выполнении меморандума по Сирии
22 октября во время переговоров в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились совместно патрулировать северные территории Сирии и содействовать выводу курдов.
Известия 05:49
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Российская газета вчера в 10:38
Единоборства
Макгрегор подарил Путину бутылку виски
Телеканал 360° 05:47
Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru вчера в 15:30
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Футбол
ЦСКА сыграет с «Ференцварошем» в Лиге Европы
В Венгрии хозяева взяли реванш с таким же счетом и были точнее в серии пенальти 7:6. Матч ЦСКА Ференцварош пройдет 24 октября на ЦСКА Арене.
Советский спорт 04:09
Энергетика
Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
США остались единственным регулятором на глобальном рынке нефти, так как Россия и Саудовская Аравия перестали играть эту роль сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме.
ТАСС 06:11
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Общество
Контроль за техосмотром могут вернуть МВД
Если предложение примут, то контроль за техосмотром и операторами впервые с 2011 года вернется к полиции и ГИБДД.
АБН 01:59
Политика
Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Футбол
Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив Португалию на шестую строчку.
ТАСС Спорт вчера в 16:58
Футбол
«Лейпциг» вышел вперед в матче с «Зенитом»
Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер вывел свою команду вперед в матче с «Зенитом».
Нева Спорт вчера в 14:16
Общество
В Чехии вандалы осквернили памятник Красной армии
В посольстве РФ в Чехии осудили случившееся и заявили, что осквернение памятника не имеет оправдания, а также подтверждает опасность неуважительного обращения некоторых политических сил с историей Второй мировой войны.
Аргументы и Факты вчера в 17:22
Армия и оружие
Кремль назвал целью России вывод иностранных войск из Сирии
Только российские войска находятся в Сирии легитимно, так как были приглашены Дамаском. Это не относится к американцам, подчеркнул Песков.
Московский Комсомолец 05:41
Авто
Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры
Вечером 24 октября компания Volkswagen организует онлайн-трансляцию, в ходе которой будет представлен хэтчбек Golf нового поколения.
За рулем Кубань вчера в 23:46
Авто
Количество автодилеров снизилось в России
Тарантас Ньюс вчера в 02:07
Происшествия
Криминального авторитета Таро экстрадировали из РФ в Испанию
Криминального авторитета Таро (Тариэла Мулухова) экстрадировали из России и передали испанскими правоохранительными органам в Испанию.
Газета.Ru вчера в 11:12
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Общество
Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке
Молодой человек записал видео, где рвет Конституцию в знак неуважения к партии власти, которая уже шесть лет не может обеспечить его жильем, даже по судебному решению.
МР7.ру 03:53
Авто
Toyota представила новый роскошный минивэн Toyota GranAce
В основе GranAce лежит уже известный HiAce нового поколения, но новая модель позиционируется как бизнес-вэн, в котором большое внимание уделили комфорту пассажиров.
Tvoe-avto.com вчера в 16:37
Кино
Ди Каприо поборется за второй «Оскар»
Sibnet Новости вчера в 22:48
Общество
Новые доказательства о сбитом MH17 отказались отдавать следователям
В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга», однако он предпринял еще одну попытку предложить свои материалы Амстердаму.
Lenta.ru 07:11
Общество
В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко
Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
ТАСС 06:45
Кино
Вышел трейлер «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Девятый эпизод «звёздной» саги выйдет в мировой прокат 19 декабря.
Территория новостей 22 октября в 09:32