Общество
RT на русскомВ Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes. Её состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд.
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с чего всё началось
Forbes не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова. 1. Приводимая нами оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и др.Forbes00:09
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Футбол
В Турции вратарь был удален с поля на 11-й секунде матча
ИнфоСМИ 22 октября в 15:45
Происшествия
Мосгорсуд продлил двум сестрам Хачатурян запрет на ночные прогулки
Мосгорсуд продлил Ангелине и Крестине Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:31
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Общество
Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам
Российская газета 00:56
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Политика
Кучерена заявил, что Сноудену нравится жить в России
Экс-сотруднику американских спецслужб Эдварду Сноудену нравится жить в России, ему здесь достаточно комфортно, но если он захочет, его статус позволяет ему уехать в другую страну, заявил РИА Новости адвокат, представляющий его интересы в РФ, Анатолий Кучерена.
РИА Новости 04:46
Общество
Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца года
Лефортовский суд Москвы продлил заключение под стражу обвиняемого в шпионаже гражданина США, Великобритании, Ирландии и Канады Пола Уилана.
Газета.Ru 04:22
Гаджеты
Xiaomi представил смартфон Mi 9 Lite в России
ITZine.ru 04:22
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru вчера в 07:00
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Здоровье
В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест
В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.
ПроТуймазы 00:15
Шоу-бизнес
Ушедшая в порно церковная проповедница стала популярной
Жительница США Эдди Эндрюс променяла должность церковной проповедницы на съемки в кино для взрослых.
Московский Комсомолец 04:24
Общество
Суд наказал жительницу Челябинской области за курение на балконе
Суд пришел к выводу, что оснований для запрета курения на балконе нет, а запрет на курение в общественных местах установлен законодательством.
Доступ1 01:20
Наука
Химики выяснили механизм работы важного катализатора
Ученые из США поняли механизм, по которому катализатор из оксидов ванадия и вольфрама ускоряет реакцию восстановления оксидов азота.
Индикатор 03:45
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Кино
Вышел финальный трейлер «Звёздных войн»
Как ранее писал News.ru, в Оксфордский словарь английского языка внесли несколько терминов, связанных со вселенной «Звёздных войн».
News.ru 22 октября в 03:42
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета 04:27
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала новые фотографии после долгого молчания
Анна Заворотнюк, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая продолжает борьбу с онкологическим заболеванием, прервала молчание в соцсети.
Московский Комсомолец вчера в 12:50
Армия и оружие
Песков назвал нелегитимным присутствие солдат США в Сирии
"Что касается нахождения американских солдат в Сирии, то наша позиция хорошо известна: только российские подразделения находятся на легитимной основе на территории Сирии, а именно по просьбе сирийского руководства", - сказал Песков.
Газета.Ru 05:24
Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме в Пермском крае
Два человека пострадали при хлопке газовоздушной смеси в жилом двухэтажном многоквартирном доме в поселке Полазна Пермского края, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава края.
ТАСС 03:19
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS, и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 20:20
Политика
Как президент России дал старт африканскому саммиту в Сочи
Коммерсантъ вчера в 15:13
Общество
Под Мадридом проходит эксгумация останков Франсиско Франко
В Долине Павших недалеко от Мадрида проходит процедура эксгумации останков бывшего руководителя страны Франсиско Франко.
Радио Маяк 05:42
Космос
Эксперты NASA опубликовали четкий снимок обратной стороны Плутона
Участники миссии NASA New Horizons опубликовали самый качественный на данный момент снимок обратной стороны Плутона.
МИР 24 04:47
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 03:07
Гаджеты
Представлен необычный смартфон Hisense A5 с самым экономичным экраном
UfacityNews.ru 03:37
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Известия вчера в 23:49