Общество

RT на русскомRT на русскомВ Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes. Её состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд.
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с чего всё началось

25 богатейших женщин России — 2019

Forbes не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова. 1. Приводимая нами оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и др.
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Юрий Лужков - о лидерстве Елены Батуриной в списке Forbes: Брачного контракта у нас нет. А моя гречиха - мне в убыток

Комсомольская правдавчера в 12:30
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Экономика

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Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
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