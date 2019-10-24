Общество
RT на русскомВ Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes. Её состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд.
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с чего всё началось
Forbes не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова. 1. Приводимая нами оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и др.Forbesвчера в 00:09
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Юрий Лужков - о лидерстве Елены Батуриной в списке Forbes: Брачного контракта у нас нет. А моя гречиха - мне в убыток
Комсомольская правдавчера в 12:30
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Общество
День Андрона Звездочета: что запрещено делать 25 октября
Считается, что в этот день нельзя сквернословить, а также стирать вещи и поднимать тяжести. Это может привлечь неприятности в вашу жизнь.
Волгоградская правда 00:01
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
РЕН ТВ 23 октября в 12:19
Политика
Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
Вести.Ru вчера в 20:14
Наука
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета вчера в 09:02
Общество
Елену Малышеву госпитализировали с гипертоническим кризом
Телеведущая Елена Малышева была госпитализирована с гипертоническим кризом. Об этом ведущая сообщила в своем Instagram.
ТАСС 23 октября в 02:29
Культура
Представитель Добронравова опроверг уход Митяя из «Сватов»
Представитель актера Федора Добронравова, известного по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", опроверг уход из проекта артиста Николая Добрынина.
Народные новости 22 октября в 06:44
Политика
«Единая Россия»: губернаторам добавят партийной работы
Эксперт Леонид Мишунин уверен, что назначение губернаторов главами региональных отделений партии ЕР является подготовкой к выборам в Госдуму: Начинать кампанию, тем более, такого уровня, следует не за несколько месяцев, а как минимум за год.
Давыдов.Индекс вчера в 03:44
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 22 октября в 02:27
Политика
Путин объявил о списании долгов стран Африки на 20 миллиардов долларов
Lenta.ru 23 октября в 06:40
Игры
Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru вчера в 13:31
Авто
Представлен электрический кроссовер Nissan Ariya
Компания Nissan Motor представила на автосалоне в Токио концептуальный электрический кроссовер Nissan Ariya, который в перспективе должен появиться и на рынке России.
Ugpressa.ru 23 октября в 15:17
Наука
Чрезмерное потребление соли приводит к старческому слабоумию
Ученым удалось выяснить, какие еще могут быть последствия из-за чрезмерного потребления соли.
Газета DAILY вчера в 14:10
Шоу-бизнес
После смены имиджа Елизавета Боярская стала похожа на мальчика
Недавно внешность популярной актрисы Елизаветы Боярской претерпела разительные перемены, в результате которых она стала больше похожа на мальчика.
Bimru.ru вчера в 05:46
Общество
Росстат назвал регионы с самым дешевым бензином
Стали известны российские регионы с самым дешевым и дорогим бензином. Соответствующие данные представил Росстат.
Вечерняя Москва вчера в 13:47
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова опровергла слова о беременности
Подписчики были уверены в беременности Екатерины и начали писать ей поздравления.
Волга-Медиа вчера в 23:13
Общество
Полиция Чечни начала проверку в отношении Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым заявил, что компания уведомила Украину и ЕС о необходимости урегулирования судебных споров с "Нафтогазом" до заключения нового контракта на транзит газа через украинскую территорию.
РИА Новости вчера в 21:45
Авто
Показан необычный концепт-кар новой Toyota Supra 3000GT
Многие сразу вспомнили концепт-кар 3000GT, выполненный на базе Supra A80, который был показан на автосалоне в Токио в далеком 1994 году.
CarsWeek.ru 22 октября в 00:56
Армия и оружие
США увеличат военное присутствие в Сирии
Коммерсантъ вчера в 18:44
Политика
США намерены восстановить ряд торговых преференций для Украины
Как стало известно газете Washington Post, в Вашингтоне собираются уже до конца текущего месяца восстановить ряд торговых преференций для Киева.
Московский Комсомолец вчера в 22:05
Спорт
Невероятный прыжок американской гимнастки поразил фанатов
Американская гимнастка Симона Байлз выполнила прыжок перед началом матча финальной серии Главной лиги бейсбола (MLB) между «Хьюстон Астрос» и «Вашингтон Нэшионалс», чем поразила пользователей сети.
Lenta.ru вчера в 11:02
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Дмитрий Маликов опубликовал трогательное фото с 2-летним сыном
В своем микроблоге в Instagram Маликов опубликовал трогательное фото с 2-летним Марком.
Вокруг ТВ вчера в 09:35
Политика
США начали процесс депортации Марии Бутиной
BFM.ru вчера в 14:51
Футбол
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России
Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.
Москва 24 вчера в 01:18
Общество
Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов
В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 03:07
Политика
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости вчера в 13:16
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Армия и оружие
Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию
Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Известия вчера в 23:09