Forbes не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова. 1. Приводимая нами оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и др.

с чего всё началось

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes. Её состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Экономика Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.

Общество В Испании эксгумировали останки диктатора Франко Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в базилике в Долине Павших близ Мадрида.

Политика Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.

Экономика Госдума поддержала продление заморозки накопительной пенсии на год Документ продлевает заморозку накопительной пенсии до 2022 года и устанавливает обязанность Пенсионного фонда учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.

Общество Контроль за техосмотром могут вернуть МВД Если предложение примут, то контроль за техосмотром и операторами впервые с 2011 года вернется к полиции и ГИБДД.