Общество
RT на русскомВ Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes. Её состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд.
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с чего всё началось
Forbes не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова. 1. Приводимая нами оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и др.Forbes00:09
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Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Политика
Медведев потребовал от единороссов не идти на выборы самовыдвиженцами
Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику, когда кандидаты от «Единой России» идут на выборы в качестве самовыдвиженцев, передает корреспондент РБК.
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франко
Специалисты эксгумировали останки испанского диктатора Франсиско Франко, которые были захоронены в базилике в Долине Павших близ Мадрида.
Финансы
Учетная ставка Нацбанка на Украине понижена до 15,5%
Национальный банк Украины объявил о понижении учетной ставки на 1% процентный пункт — с 16,5% до 15,5%.
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Армия и оружие
Появилось видео посадки российского Ту-160 в ЮАР
В Сети опубликовали видео посадки стратегического ракетоносца Ту-160 ВКС России на аэродром Ватерклоф в ЮАР.
Политика
Россия и страны Африки подписали соглашений на 800 млрд рублей
Российская Федерация и страны Африки подписали на форуме в Сочи соглашений на более 800 млрд рублей.
Наука
В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»
Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Общество
Сирота порвал Конституцию из-за проблем с жильем в Новокузнецке
Административный протокол составлен в отношении жителя Новокузнецка Игоря Горланова, порвавшего Конституцию РФ перед камерой.
Политика
Путин пошутил по поводу места России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин на экономическом форуме «Россия — Африка» пошутил по поводу улучшения позиций страны в рейтинге Всемирного банка Doing Business.
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
Футбол
Хавбек «Зенита» Барриос может перейти в «Монако»
26-летний Барриос был куплен «Зенитом» в январе 2019 года у аргентинского клуба «Бока Хуниорс». Сумма сделки составила 15 млн евро.
Технологии
«Бумажный телефон» от Google поможет меньше пользоваться смартфоном
Ориентирован проект на то, чтобы помочь обществу находить баланс с технологиями.
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
Экономика
90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии
"Черный четверг" стал началом мирового экономического кризиса (1929–1933), получившего название Великая депрессия.
Экономика
Госдума поддержала продление заморозки накопительной пенсии на год
Документ продлевает заморозку накопительной пенсии до 2022 года и устанавливает обязанность Пенсионного фонда учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Общество
Контроль за техосмотром могут вернуть МВД
Если предложение примут, то контроль за техосмотром и операторами впервые с 2011 года вернется к полиции и ГИБДД.
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
Финансы
Сечин считает возможной глобальную валютную войну
Сечин считает возможной глобальную валютную войну с крайне непредсказуемыми последствиями.
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
Культура
Основан на реальной истории: в РФ покажут фильм о зарождении футбола
Лента основана на реальных событиях начала XX века.
Экономика
Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак» от Netflix
Недавно итальянское подразделение Netflix выпустило короткий тизер-трейлер «Ведьмака», а теперь в сети появились ещё четыре ранее не демонстрировавшихся кадра из сериала: с Геральтом, Йеннифэр и неизвестным монстром.
Экономика
Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Документ, внесенный правительством, предполагает, что следующие три года будут профицитными.
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством
Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.