Общество

RT на русскомRT на русскомВ Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes. Её состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд.
Читать в источнике
Комментировать341
с чего всё началось

25 богатейших женщин России — 2019

Forbes не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова. 1. Приводимая нами оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и др.
Forbes00:09

Подробнее о событии

Батурина вновь возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes

ТАСС01:20

Юрий Лужков - о лидерстве Елены Батуриной в списке Forbes: Брачного контракта у нас нет. А моя гречиха - мне в убыток

Комсомольская правда12:30

Феминизм 2.0: почему появление в России второй женщины-миллиардера — показатель тектонического сдвига в бизнесе

Forbes11:41

Лужков объяснил успех супруги в рейтинге Forbes

РИА Новости07:05

В рейтинг самых богатых женщин России впервые вошли два миллиардера

Ведомости02:31

В Forbes назвали самых богатых женщин России

RT на русском01:29

В Сети набирает популярность хэштег #оналидер

Газета.Ru15:45
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:46, Вашингтон
Политика

Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций

Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.
РИА Новости 13:50
Единоборства

Ковалев планирует победить Альвареса и встретиться с Бетербиевым

Sportbox.RU 01:43
Авто

Представлен УАЗ «Патриот» для ДПС

Была представлена новая версия внедорожника УАЗ «Патриот», предназначенная для ДПС.
Vevby.ru 10:34
Культура

Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»

Gazeta.SPb 21 октября в 17:16
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Наука

Установлена причина смерти Александра Македонского

Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета 09:02
Политика

Стала известна дата возвращения Бутиной в Москву

Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернется в Москву в субботу, 26 октября.
Известия 17:53
Единоборства

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru 18:27
Политика

Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Политика

Моралес победил на выборах президента Боливии

Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября, свидетельствуют финальные данные Высшего избирательного суда страны.
РИА Новости 21:05
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Фадеев подчеркнул, что от него никто не уходил. Их с Наргиз контракт действовал ещё два года.
Ореанда-Новости 14:30
Общество

В России создадут засекреченное кредитное бюро для военных и силовиков

Промсвязьбанк намерен создать отдельное бюро кредитных историй (БКИ) для российских военных и силовиков.
REGNUM 20:31
Наука

Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака

Lenta.ru 22 октября в 07:59
Гаджеты

В Google рассказали о скорости распространения Android 10

В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.
UfacityNews.ru 15:05
Общество

Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
RT на русском 09:56
Кино

Киностудии назвали актеров-претендентов на «Оскар»

РБК 00:35
Футбол

Футболисты ЦСКА потерпели третье поражение подряд в Лиге Европы

Футболисты столичного ЦСКА проиграли венгерскому «Ференцварошу» в третьем туре группового раунда Лиги Европы.
Известия 15:20
Происшествия

МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Армия и оружие

США увеличат военное присутствие в Сирии

Коммерсантъ 18:44
Здоровье

Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством

Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
Актуальные Новости 02:25
Наука

Составлено наиболее полное эволюционное дерево растений

Сегодня ученые насчитывают более 500 тыс. видов растений, включая как водные, так и наземные виды.
Индикатор 13:01
Космос

Blue Origin представляет команду для создания лунного модуля

AstroNews.ru 22 октября в 11:49
Здоровье

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний

Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья вчера в 02:44
Шоу-бизнес

Сурикова назвала Проклову после романа с Мироновым «женщиной без кожи»

В Проклову вообще все влюблялись конкретно. Она была такой женщиной без кожи.
Телепрограмма вчера в 07:15
Экономика

Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»

Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
РБК 05:58
Происшествия

Более 12 тысяч литров контрафактного спирта изъяли сахалинские полицейские

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области изъяли более 12 тысяч литров контрафактного спирта.
АСТВ 19:49
Спорт

Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией

Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru вчера в 10:57
Политика

Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Политика

Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Народные новости вчера в 01:50
Кино

Триллер по российскому бестселлеру «Текст» вышел в читинский прокат

Триллер «Текст», снятый по роману-бестселлеру российского писателя Дмитрия Глуховского, 24 октября вышел в прокат в пяти кинотеатрах Читы.
Чита.Ру 02:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Елена Николаевна Батурина
Российский предприниматель
Российская предпринимательница, филантроп и меценат. Елена Батурина владела крупной инвестиционно-строительной корпорацией «Интеко», а также акциями Газпрома и Сбербанка. Продав «Интеко», в 2011 году Елена Батурина перенесла свой бизнес за рубеж.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное