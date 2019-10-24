Общество
RT на русскомВ Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes. Её состояние в 2019 году издание оценило в $1,2 млрд.
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с чего всё началось
Forbes не первое десятилетие оценивает крупнейшие состояния мира. Для этого журнал применяет специально разработанную методику, основа которой такова. 1. Приводимая нами оценка состояния участников рейтинга — это стоимость принадлежащих им активов: акций компаний, объектов недвижимости и др.Forbes00:09
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Политика
Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций
Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.
РИА Новости 13:50
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Представлен УАЗ «Патриот» для ДПС
Была представлена новая версия внедорожника УАЗ «Патриот», предназначенная для ДПС.
Vevby.ru 10:34
Культура
Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»
Gazeta.SPb 21 октября в 17:16
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Наука
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета 09:02
Политика
Стала известна дата возвращения Бутиной в Москву
Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернется в Москву в субботу, 26 октября.
Известия 17:53
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru 18:27
Политика
Киселев рассказал о подготовке Путиным преемника на посту президента
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев провел встречу с первокурсниками факультета журналистики МГУ, на которой рассказал о поиске преемника Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Политика
Моралес победил на выборах президента Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября, свидетельствуют финальные данные Высшего избирательного суда страны.
РИА Новости 21:05
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Фадеев подчеркнул, что от него никто не уходил. Их с Наргиз контракт действовал ещё два года.
Ореанда-Новости 14:30
Общество
В России создадут засекреченное кредитное бюро для военных и силовиков
Промсвязьбанк намерен создать отдельное бюро кредитных историй (БКИ) для российских военных и силовиков.
REGNUM 20:31
Наука
Открыта причина неизлечимого и агрессивного рака
Lenta.ru 22 октября в 07:59
Гаджеты
В Google рассказали о скорости распространения Android 10
В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.
UfacityNews.ru 15:05
Общество
Госдума одобрила законопроект о качественном горячем питании в школах
Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об обязательном обеспечении горячим питанием школьников младших классов.
RT на русском 09:56
Футбол
Футболисты ЦСКА потерпели третье поражение подряд в Лиге Европы
Футболисты столичного ЦСКА проиграли венгерскому «Ференцварошу» в третьем туре группового раунда Лиги Европы.
Известия 15:20
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Армия и оружие
США увеличат военное присутствие в Сирии
Коммерсантъ 18:44
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава России назвал чистку сосудов шарлатанством
Главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов назвал чистку сосудов шарлатанством.
Актуальные Новости 02:25
Наука
Составлено наиболее полное эволюционное дерево растений
Сегодня ученые насчитывают более 500 тыс. видов растений, включая как водные, так и наземные виды.
Индикатор 13:01
Космос
Blue Origin представляет команду для создания лунного модуля
AstroNews.ru 22 октября в 11:49
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья вчера в 02:44
Шоу-бизнес
Сурикова назвала Проклову после романа с Мироновым «женщиной без кожи»
В Проклову вообще все влюблялись конкретно. Она была такой женщиной без кожи.
Телепрограмма вчера в 07:15
Экономика
Силуанов сообщил о начале работы над «амбициозным планом приватизации»
Минэкономразвития дано поручение разработать более амбициозный план приватизации.
РБК 05:58
Происшествия
Более 12 тысяч литров контрафактного спирта изъяли сахалинские полицейские
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области изъяли более 12 тысяч литров контрафактного спирта.
АСТВ 19:49
Спорт
Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией
Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru вчера в 10:57
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером отметил, что Украина выполнила свою часть условий для возобновления работы "нормандской четверки".
Народные новости вчера в 01:50
Кино
Триллер по российскому бестселлеру «Текст» вышел в читинский прокат
Триллер «Текст», снятый по роману-бестселлеру российского писателя Дмитрия Глуховского, 24 октября вышел в прокат в пяти кинотеатрах Читы.
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